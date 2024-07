Javier Milei brindó una entrevista este viernes y fue “duro” con sus declaraciones al referirse a su plan económico para combatir la inflación, algo que fue descendiendo conforme las medidas tomadas desde su gestión.

En un mano a mano con Alejandro Fantino, el presidente anticipó que “hasta que no vea la inflación en cero, no paro”, y remarcó que, de cara a lo que viene, "la motosierra no va a parar".

"No solo no va a parar, sino que va a seguir. Siempre hay algo para cortar. Todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar", añadió el mandatario.

Por otra parte, apuntó contra los denominados “libertarados” quienes cuestionan sus reformas: "que vengan ahora los libertarados a decirme que este gobierno no es liberal porque no liberó la droga ni abrió el cepo... ¡Pero andá a cagar! Si hubiera abierto el cepo me generaban la hiper, me saqueaban los supermercados a fin de año y en enero ya no estaba más", aseguró.

“La política apostaba a que éramos libertarados, no libertarios; que estalláramos rápidamente y en enero tomaban el poder de vuelta", siguió Milei respecto de lo hecho por la oposición, y agregó que fue "tratado como un error" y que figuró previo y durante las elecciones como el líder de "los indignados, los enojados, la bronca y la ira".

También, aprovechó para responderle a Cristina Fernández quien cuestionó lo dicho por Luis Caputo en una entrevista radial. "Cristina no entiende lo que hice. Ella no sabe de economía. Y los economistas que la rodean, el desastre que le causaron a los argentinos es más que evidente", sostuvo.

Y, crítico como se lo conoce, resaltó: “los economistas del kirchnerismo, que evidentemente son muy malos”. Ante ello, también criticó a sus colegas que responden al keynesianismo: “la gran mayoría de los economistas en Argentina son unos burros, unos brutos y deberían devolver el título. Les tendrían que quitar el título porque ya no pasan ni la primera lección de economía”, repasó.

En ese contexto, reconoció que, según su opinión, la política “es muy roñosa y está llena de hijos de puta”.