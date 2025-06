El ex jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, asumió oficialmente este miércoles como secretario de Control Urbano y Operativo en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, tras la salida de Ricardo Gaitán.

“Lo primero que tengo que decir es que agradezco al señor intendente Othar Macharashvili la confianza que ha depositado en mí para ejercer este cargo, que para mí es un honor, una profunda responsabilidad y por eso, vengo con la consigna de seguir en la línea que venía trabajando Ricardo Gaitán”.

“Las cosas que por ahí haya que corregir, se corregirán", dijo y agregó que hasta el momento: “no he detectado ninguna anomalía en estos días que hemos estado trabajando y seguiremos en esa línea”.

El funcionario indicó que el objetivo es “transmitir un poco de seguridad y tranquilidad al personal de los trabajadores municipales. Vamos a trabajar tranquilos, con apego a la norma, y a trabajar con transparencia sobre todas las cosas y en beneficio de la ciudadanía de Comodoro, porque los ciudadanos, merecen una Municipalidad que tenga una dinámica en cuanto a sus requerimientos”.

“Esa es mi consigna: venir a trabajar con los alineamientos que me dieron y seguir en la línea que venía ejerciendo Gaitán, porque no hemos detectado nada más allá de habladurías. Así que no hay mucho más”, reiteró en diálogo con la prensa. En ese marco, mencionó que ya se reunió con el ministro de seguridad, Héctor Iturrioz y autoridades policiales locales.

El mayor desafió en la gestión: “La transparencia y agilizar la dinámica de lo que propone o exige la ciudadanía comodorense”

Finalmente, Gómez afirmó: “La función política la abrazo como una herramienta para generar cambios en procura del beneficio de nuestra sociedad. Esa es mi consigna”.