En una imagen muy similar a la registrada seis días atrás, cuando presentó el frente Despierta Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres volvió a mostrarse junto a la diputada nacional Ana Clara Romero y el vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna.

Los dos acompañaron al mandatario provincial en un acto oficial en Tecka y, aunque aún resta que el oficialismo confirme quiénes irán en la lista, todo indica que son quienes más chances tienen de ser candidatos a diputados nacionales.

En su discurso, Torres reivindicó a los dirigentes “que ponen la bandera de su pueblo por encima de cualquier color partidario y saben para qué hacen política, sobre todo en momentos donde se fomenta el individualismo y se relativizan servicios esenciales del Estado”.

En esa misma línea, Torres apuntó contra el Gobierno. “En este momento, muchos levantan la bandera de la ‘libertad’, pero un pueblo es más libre cuando tiene las mismas oportunidades que una ciudad grande: acceso a carreras terciarias o universitarias, a actividades culturales y deportivas. Eso no es ser deficitario, es ser un poco más libre. Que hoy Tecka y sus futuras generaciones puedan acceder a un cardiólogo, un psicólogo y otras prestaciones médicas mediante tecnología, hace a este pueblo un poco más libre”, afirmó.

Por si hacía falta alguna muestra más de apoyo, el gobernador agradeció especialmente “el compromiso de Ana Clara Romero, que siempre está en las trincheras cuando hay que defender a Chubut, y de Gustavo Menna, que nunca duda cuando toca dar la pelea por lo nuestro”.

Tal como había marcado en el acto realizado el sábado pasado en el Teatro Español de Trelew, el gobernador hizo referencia a la necesidad de priorizar las necesidades de la provincia. “Poner la bandera de Chubut por sobre cualquier espacio político es lo que hoy estamos haciendo, y lo que debemos sostener más allá de los gobiernos nacionales de turno”, aseguró.

ACTO EN ESQUEL JUNTO A ROMERO

También durante este viernes, Torres encabezó en Esquel la apertura de una jornada de formación sobre el uso de armas no letales para agentes de la Unidad Regional cordillerana. Durante el acto, destacó la entrega de nuevo equipamiento, indumentaria y armamento, y valoró la realización de “capacitaciones necesarias para acceder a estas tecnologías y cuidar a toda la ciudadanía de bien”.

Acompañado por el intendente Matías Taccetta, volvió a mostrarse con la diputada Romero y remarcó la importancia de capacitar a las fuerzas de seguridad. “Hay una decisión política de incorporar armas no letales dentro de un protocolo que protege a quienes nos cuidan y previene situaciones de riesgo innecesarias”, aseguró.

Por último, sostuvo: “La posibilidad de contar con armas no letales no es algo revolucionario: funciona en todo el mundo y en varios distritos del país. Es un avance importante para protocolizar intervenciones que antes no tenían forma de resolverse, situaciones que no constituyen delitos graves y que ahora se podrán contener sin recurrir a armas de fuego, cuidando así a toda la ciudadanía de bien”.