Mientras Karina jugaba con los perros antiexplosivos y tras una parada “técnica” en una estación de servicio, votó Milei

El presidente Javier Milei votó esta mañana de domingo en las elecciones a diputados por la Capital Federal.

Sin hacer declaraciones y saludando a fanáticos que se congregaron alrededor de la escuela, el presidente tuvo un breve paso por la escuela para cumplir con su deber cívico.

Mientras esperó en la fila para votar, su hermana Karina se entretuvo jugando con perros de la división Explosivos de la Policía Federal que se encontraban en el lugar.

Justamente en el viaje desde la residencia de Olivos a la escuela, la comitiva presidencial sorpresivamente se detuvo en una estación de servicio.

Más allá de las especulaciones sobre esa determinación, se indicó que la demora sorpresiva obedeció a que los efectivos policiales terminaran de realizar tareas preventivas en el interior de la escuela.