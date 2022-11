Mientras disfrutamos el Mundial, se discute la transversalidad y la "zaraza" en la política chubutense

La fiebre mundialista de los diputados y diputadas

Por el Mundial Qatar 2022, el Poder Legislativo de Chubut fue el único ámbito oficial que se animó a modificar horarios para ver el partido de este martes, mientras el resto de los sectores de la administración pública le buscan la vuelta para presentar parte de enfermo, tomarse alguna licencia atrasada o vaya a saber qué otra maniobra para no faltar a la cita con la “Scaloneta”.

Lo cierto es que en la Legislatura cortaron por lo sano y modificaron el pequeño descuido que tuvieron al fijar el día y hora del regreso de las sesiones (luego de un prolongado receso a raíz del esforzado trabajo de algunos representantes en el Parlamento Patagónico), que coincidía con día en que Argentina hará su debut, cambiaron el horario para las 9:30 horas.

A esa hora ingresará el personal legislativo, mientras que los diputados y diputadas podrán sesionar en el marco de la fiebre mundialista. Tampoco es parta caerles encima: después de todo, esperar un par de horas más luego de todas las semanas transcurridas desde la última sesión no hace la diferencia. Lo bueno es que en la provincia no hay grandes urgencias y todo funciona como un reloj suizo, porque si no, todo sería muy distinto, seguramente.

Una militante radical posteó en redes sociales el contenido de boletines oficiales de la provincia, en los que se confirma información que habíamos anticipado en esta columna, en relación a los aportes realizados por el Estado provincial para asistir al municipio de Puerto Madryn, por un total de 320 millones de pesos en 4 meses, en el período de julio a octubre. Aunque el usuario se pregunta por el destino de los fondos, vale recordar que lo informado en este espacio refiere a la necesidad de responder a giros en descubierto anticipados por el Banco Chubut, vinculados al pago de salarios municipales. Eso sí, la frase posteada por la usuaria Cecilia Basualdo agrega una interpretación a la sucesión de subsidios provinciales: “Puerto Madryn vive de la asistencia provincial”, asegura. ¿Será para tanto?

El acto de Cristina y los fieles chubutenses

El acto de Cristina Fernández en La Plata, para celebrar el Día de la Militancia Peronista, no terminó arrojando mayores definiciones, pese a las especulaciones previas sobre una posible oficialización de una candidatura a la presidencia para el año próximo. “Todo en su medida y armoniosamente”, dijo la vicepresidenta citando al general Juan Domingo Perón, cuando los manifestantes le cantaban el consabido “presidente/Cristina presidente".

Entre la dirigencia chubutense no hubo muchas expresiones en redes sociales sobre el acto en sí, a excepción de Carlos Linares, que posteó un “Todo listo” mientras esperaba el inicio del acto, además de varios cortes de videos con pasajes del discurso y un posteo en el que ponderó los alcances del mensaje: “Nos advirtió de los peligros de una justicia que actúa como partido político, de un endeudamiento que nos condiciona y de un mundo que se presenta en creciente tensión –posteó el senador chubutense-. Por todo esto, por el país y el movimiento que nos impulsa, nuestra conductora nos señala la importancia de recrear un acuerdo democrático que no debe quebrarse por el bien de nuestra Nación. 3/3 #LaFuerzaDeLaEsperanza”.

Santiago Igón (diputado nacional por Chubut, por si no se recuerda), por su parte, posteó un “yendo” con video de la Marcha Peronista en bondi de traslado, en alegre versión de guitarra, bandoneón y flauta dulce. No se han conocido muchos proyectos del legislador nacional a favor de Chubut este año, pero hay que reconocer que el encuadre del mini video improvisado, le quedó bastante bien:

Respuesta poco amable en el Día de la Militancia

Quien también usó su red social para hacer alusión al Día de la Militancia fue el intendente Juan Pablo Luque, quien posteó el 17 de noviembre un mensaje de reconocimiento al esfuerzo de los militantes peronistas. “Los militantes son los que todos los días defienden un proyecto y una idea”, posteó el jefe comunal. Claro que tuvo algunas respuestas no muy amables en la misma red social, entre las cuales una usuaria le reprochó: “Y los que nunca llegan a un lugar en tu gestión. Lugares que sobran para muchas gorilas inoperantes”, fue el fuerte mensaje. Más allá de los cruces ‘picantes’ que a veces permite la red social, quedó en el aire una reflexión: ¿Se milita solamente para encontrar la recompensa de un cargo en la función pública? Seguramente no, pero la brevedad de los mensajes en el nuevo juguete de Elon Musk impiden profundizar en ese tipo de debates.

Una amplia transversalidad no es imposible según Luque

A propósito del intendente Luque, finalmente oficializó su candidatura a la gobernación. No fue el día 17 de noviembre, como se había pensado en un primer momento, sino un día después, a partir de un video que fue refrendado posteriormente por declaraciones públicas del flamante candidato. Mientras esa carrera comienza a transitar sus primeros metros, el aspirante al sillón de Fontana 50 confirmó algunas especulaciones que habían confiado desde su círculo a esta columna semanas atrás, en relación a la disponibilidad manifiesta para convocar a un frente tan amplio que incluya no sólo a Ricardo Sastre y a Mariano Arcioni, sino también a algunos referentes radicales.

Si bien todo es muy incipiente aún, lo cierto es que la pregunta que se dejó flotando hace un par de semanas en este espacio, respecto de esa posibilidad (lo que no quiere decir que se concrete) fuera “ciencia ficción” quedó respondida por el propio candidato: “No es para nada descabellado”, señaló ante la perspectiva de un frente de tanta amplitud que incluya a todos aquellos que se opongan a los candidatos referenciados con Mauricio Macri, que en la provincia tienen sus principales exponentes en Ignacio Torres y Ana Clara Romero.

Nacho, el adversario

Claro que el joven legislador sigue profundizando esa grieta y no pierde oportunidad de hacerlo cada vez que refiere a algún tema en particular. Volvió a ocurrir la semana pasada, cuando hablaba de la deuda que debe afrontar Chubut por los vencimientos del BOCADE, de la que reconoció haber recibido inquietudes de sectores económicos de la provincia preocupados por las posibles consecuencias de ese eventual ahogo financiero y aprovechó a disparar: “En lugar de reunirse para ver cómo eliminar las PASO y hacer trampas, deberían estar preocupados por este tema”, dijo Torres, en referencia al pedido de reunión planteado por el presidente del PJ, Carlos Linares, al gobernador Mariano Arcioni.

En esa misma instancia, Linares le reprochó que “hace tiempo que no aparece a trabajar en la comisión de hacienda”, de cara al tratamiento del presupuesto 2023, que finalmente se aprobó el miércoles con los votos del oficialismo (escándalo del Consejo de la Magistratura mediante). “El presupuesto nacional, sin las partidas necesarias para cada obra, es pura zaraza” (“palabras sin sentido o que carecen de correlato o conexión con la realidad”, según el diccionario Neo Lunfardo), había redoblado la apuesta el volcánico legislador opositor. La discusión sobre el presupuesto nacional no es menor: o hay 47.000 millones de pesos para Chubut, o hay menos de 10.000, según lo cuenten oficialismo u oposición. Falta poco para el 2023 y entonces se sabrá quién tenía la razón.

La grieta de Jun-tos por el Cambio y los amigos amarillos

Hacia dentro de la coalición opositora, la palabra 'juntos' parece ir dividiéndose en jun-tos, habida cuenta de las poco disimuladas diferencias entre referentes del PRO y la conducción del radicalismo, que por caso esta semana tuvo que salir a desautorizar lo que se había reflejado como una reunión de Juntos por el Cambio en zona cordillerana.

“La Mesa de Conducción de la Unión Cívica Radical de Chubut quiere esclarecer a los afiliados, que nada tiene que ver con la convocatoria mediante un flyer que circula, en el cual se convoca a un ‘Encuentro Cordillerano de JxC’, entre la UCR y el PRO el día Sábado 19/11/2.022 en Trevelin”, expuso el comunicado oficial firmado por el presidente del Comité Provincia, Damián Biss.

“Esta conducción también esclarece que al no tener carácter de formal el encuentro y no saber su origen, las expresiones o comunicados que se emanen de el, no tendrán carácter oficial”, añadía el comunicado. Según se deja trascender desde la conducción, la convocatoria sería atribuible al grupo que se conoce como “yellow friendly”, en referencia al sector radical que responde a Nacho Torres, particularmente el recientemente núcleo conformado como ‘Compromiso Radical’, referenciado en torno a la senadora Edith Terenzi.

Ana Clara se capacita para la Intendencia junto a Macri

La diputada nacional Ana Clara Romero mostró en redes su participación en un encuentro de capacitación para aspirantes a intendencias de todo el país, dentro del espacio de Juntos por el Cambio. La jornada contó con la participación del ex presidente Mauricio Macri, quien seguramente expuso los logros de su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como recuerdo de esa instancia, la actual diputada nacional por Chubut se trajo un libro autografiado por el ex presidente, titulado “Para qué. Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo”, editado por Planeta.

Taboada cerca de los Sastre

Luego de irrumpir con rumores de una hipotética candidatura a la intendencia de Comodoro, el líder camionero Jorge Taboada se mostró (y lo mostraron) en la última semana muy cerca de los hermanos Sastre, en la linda localidad de Puerto Madryn. Primero fue a través de una foto en la que posa abrazado junto a los hermanos Ricardo y Gustavo, es decir el actual vicegobernador y aspirante a la gobernación en 2023 y el intendente de Puerto Madryn, respectivamente. Desde la cuenta de Twitter del sindicato Camionero, el posteo aludió a la celebración del Día de la Militancia.

Del mismo modo, Taboada aparece junto a los mellizos en otras fotos posteadas por la cuenta oficial de municipio de Madryn, en lo que fue una entrega de tierras para 34 familias de afiliados del sindicato camionero en aquella localidad. ¿Los ‘melli’ logran dividir Comodoro, a partir de su cercanía con Othar Macharashvili y el líder sindicalista?

Si no hay plata, al menos que quede el humor

La protesta de médicos y otros profesionales del hospital Regional fue uno de los temas candentes de la semana, ya que se puso en el centro de la agenda la fuerte disparidad de salarios en la salud pública provincial, frente a sus pares de otras provincias como Neuquén y Río Negro, según reconoció la propia ministra de Salud de la provincia.

El dato no es menor, considerando que si bien el gobierno ha logrado acuerdos paritarios con otros sectores de la salud y también con la policía, por citar otras esferas del Estado, lo que puso en evidencia esta nueva protesta es el riesgo de un vaciamiento de la salud pública profesional, con cada vez menos profesionales en distintas especialidades críticas. Frente a la magnitud del problema, bien vale dibujar una sonrisa ante el simple y creativo mensaje que onduló en el reclamo realizado al mediodía del jueves, en la planta baja del hospital. Esta vez sí, sin discusiones, la imagen vale más que mil palabras: