El jefe comunal explicó que la denuncia en su contra “carecía de fundamentos y fue desestimada debido a la ausencia de pruebas”. Además, la fiscalía realizó una pericia psicológica que calificó la acusación como “una invención sin respaldo”.

Merino señaló que, tras la amenaza de una denuncia falsa para exigirle un puesto laboral, presentó una contradenuncia por extorsión que ya fue elevada a juicio. El intendente denunció —en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’, que se emite por Canal 12— una clara intencionalidad política detrás del caso, y apuntó a sectores opositores que intentaron desgastar su imagen con un falso relato.

PRIORIDADES DE GESTIÓN

Con el foco en la gestión cotidiana, Merino recordó que cuando asumió encontró “una situación crítica en la administración de servicios públicos, con contratos vencidos y servicios desordenados”.

El aeropuerto de Trelew suma nuevos vuelos y más frecuencias desde octubre

En un año y medio, destacó haber logrado organizar el sistema de recolección de residuos con la implementación de un nuevo contrato por diez años que incluye separación domiciliaria y campañas de educación ambiental.

Sobre el transporte urbano de pasajeros, el intendente de Trelew explicó que se incrementó de 90.000 a 600.000 usuarios mensuales gracias a la mejora en la calidad, la previsibilidad y la puesta en marcha de un nuevo pliego de licitación.

También explicó que, ante la reducción de subsidios nacionales, la Municipalidad y el Gobierno provincial acompañan para sostener los servicios sin trasladar el costo a los usuarios y garantizar tarifas accesibles.

Quini 6: un apostador de Trelew ganó $1.514 millones

En relación con la cooperativa eléctrica local, la intervención municipal logró “regularizar los pagos y garantizar la continuidad del servicio tras 14 años de irregularidades”, aseguró.

En ese punto, subrayó que —por primera vez en más de una década— la cooperativa paga su factura corriente y que un fondo de tasa de sustentabilidad se destina a inversiones en mejoras concretas, como la renovación de bombas.

Sobre la intervención a la cooperativa, Merino afirmó que debe continuar para evitar que intereses políticos vuelvan a desestabilizar el servicio, especialmente en el contexto de un año electoral. Fue a la casa de su ex, le dio una paliza y terminó detenido: fue liberado a pesar de sus antecedentes

En materia de obras públicas, detalló que la laguna Chiquichano fue recuperada como espacio público con forestación, iluminación, presencia de Guardia Urbana y atractivos turísticos como la obra del dinosaurio restaurado.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL COMO ‘CIUDAD HUMEDAL’

Además, la ciudad obtuvo una distinción internacional como ‘Ciudad Humedal’ por sus ojos de agua naturales, en una certificación que traerá beneficios ambientales para futuras inversiones.

El intendente también reconoció un reciente problema ambiental causado por una filtración desde el parque industrial, que se está abordando con el apoyo del Ministerio de Ambiente y la cartera de Producción del Gobierno provincial.

VISIÓN POLÍTICA

Consultado sobre el panorama político, Merino consideró que “está en juego la continuación de un modelo de gestión basado en resultados concretos, en contraposición con un pasado de desidia y endeudamiento”.

Impactante accidente en Chubut: chocó contra un camión estacionado en doble fila y revelaron el sorpresivo motivo

Destacó los avances provinciales en educación, infraestructura y orden económico, al tiempo que criticó la falta de un plan nacional que contemple las necesidades de regiones como Chubut.

En lo local, aseguró que la municipalidad tiene finanzas ordenadas, pero advirtió: “el desarrollo requiere inversiones y visión a largo plazo”.

También explicó que en octubre se votará una reforma constitucional parcial que incluye la eliminación de fueros para figuras políticas y sindicales, para buscar una igualdad ante la ley.

Desestimaron la denuncia por abuso sexual contra el intendente de Trelew

Finalmente, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, afirmó que su gestión se diferencia en transparencia, orden y rumbo claro, al tiempo que lamentó las falsas denuncias políticas y ratificó su compromiso con el desarrollo de la ciudad.