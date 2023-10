El vicegobernador electo de Chubut, Gustavo Menna, destacó el alcance del encuentro de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, del que participó junto a Ignacio Torres, porque dijo, es “resignificar el federalismo” y planteó que en Juntos por el Cambio “ahora la música la tienen que poner los gobernadores que son los que han ganado elecciones”.

Los mandatarios provinciales “son los que han legitimado su representación y tienen la responsabilidad de gobernar sus provincias”, dijo Menna, quien afirmó que “tampoco puede ser que siempre se esté en dependencia de agendas que a veces fijan dirigentes nacionales, sean del partido que sean”.

“La reunión de gobernadores fue muy buena porque creo que el mensaje frente a todos los comentarios y rumores fue ratificar la defensa de esa coalición como no puede de ser ninguna otra manera, porque además hemos asumido un compromiso frente a la sociedad de cada una de nuestras provincias. Y tenemos que trabajar unidos”, explicó.

Destacó Menna que “ese posicionamiento lo comparten los gobernadores del PRO, los gobernadores radicales, sus compañeros de equipo, de fórmula, y de ahí ese documento, y más allá de la coyuntura de un balotaje”, en diálogo con Actualidad 2.0.

Indicó que “no hay que perder de vista que la sociedad le dio un lugar a Juntos por el Cambio que es de oposición y desde ese lugar en el Congreso ser un custodio de los valores que venimos defendiendo, independencia de los Poderes, bajar la presión tributaria, poner el foco en la producción, tener presente el federalismo, las reglas de coparticipación, defender el valor de la moneda, atacar los hechos de corrupción”.

Coparticipación

Sobre el planteo de los gobernadores, sostuvo Menna que “hoy las provincias están muy castigadas, las últimas reformas legislativas les han pegado de lleno. Hay una baja importantísima de coparticipación. En el caso de Chubut más que una masa salarial” por lo que en la reunión “se acordó entre los gobernadores y los futuros gobernadores iniciar las acciones judiciales ante la Corte”.

Recordó que “ya hay un antecedente desde hace exactamente cuatro años en donde la Corte sostuvo que cualquier alteración del régimen de coparticipación. que implique una merma a las provincias, tiene que ser compensado por el tesoro nacional”.

“En aquel caso -continuó- fue igual porque también era la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, una reducción de ganancias a la cuarta categoría. Y ahí hubo una cautelar, el 1 de octubre de 2019, una demanda que hizo la provincia de Entre Ríos a la cual después se le sumaron 12 provincias más. Está ese precedente que es inexcusable”.

Indicó el futuro vicegobernador que “ahí la Corte aceptó los principios de que toda alteración debía ser acordada con las provincias. No se hizo así en este caso. El principio de integralidad, las provincias no pueden ver reducidas sus transferencias y si lo fuesen, el que tiene que corregir esa distorsión es el Estado Nacional. No a expensas de la sociedad sino con fondos del tesoro nacional y eso es lo que se va pedir”.

Por ello, destacó que “fFue un encuentro importante porque cerró un día agitado, con un mensaje distinto: de responsabilidad y de poner el foco en estas cuestiones que además una suerte de destaque que acá ha habido una reconfiguración que la centralidad, al menos en esta colación, la tienen que tener los 10 gobernadores”.

Agenda positiva

Sobre la polémica del acuerdo entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, dijo que “Juntos por el Cambio no ha expulsado a nadie. No se trata de eso. Los dirigentes a título individual y así lo aclaró Bullrich, es así: a título individual. Los partidos han tenido sus pronunciamientos. El radicalismo se reunió”.

En todo caso, dijo que “ha habido declaraciones individuales en un sentido u otro y tienen todo el derecho de hacerlo. Lo hizo Bullrich, lo hizo María Luisa Storani, lo hizo Mario Cimadevilla en el caso de Chubut y lo ha hecho Luis Petri. Eso no es motivo de expulsión, a mi criterio, porque forma parte de la libertad de expresión y de lo que puede decir cada uno”.

“Me parece que nosotros nos tenemos que dedicar a una agenda propositiva como la que tuvieron los gobernadores, no salir a cazar brujas ni expulsar a nadie. Tampoco pasa por ahí la cuestión”

Sobre el balotaje, reconoció que “es difícil pronunciarse en apoyo de uno u otro. En el caso de Massa ha hecho un desastre y es parte de estos 20 años de degradación institucional, de corrupción, de desastre económico y además profundizado en el último año por él mismo”.

“Y el otro candidato que te propone cosas extravagantes como la eliminación del Banco Central, la dolarización sin dólares o que ha tenido posicionamientos en materia de política exterior que de concretarse dejarían a Argentina sin mercados, prácticamente. Pero bueno, es una decisión imagino tan difícil como para la vida de otros ciudadanos”, concluyó.