En diálogo con Actualidad 2.0, Menna explicó que la consulta popular representa “una oportunidad histórica para eliminar privilegios y garantizar la igualdad ante la ley”.

“Nosotros propiciamos el voto por el ‘sí’ a la eliminación de los fueros, para lograr una verdadera igualdad ante la ley. No puede haber ciudadanos con más derechos que otros, ni situaciones de inmunidad que impidan la acción de la Justicia”, señaló el vicegobernador.

Frente a las críticas sobre la presunta contradicción del artículo 251 -que mantiene un procedimiento de desafuero para el gobernador y demás cargos políticos-, con la modificación de los artículos 247 y 248 que se someten a la consulta, eliminando la inmunidad de arresto, Menna aclaró que “los artículos que establecen los fueros quedan suprimidos” y que “el 251 sólo regula un procedimiento sobre algo que deja de existir”.

“Algunos intentan hacer una lectura académica para justificar la defensa de los fueros, pero la realidad es que el pueblo decidirá si quiere o no mantener esos privilegios. El procedimiento que menciona el 251 queda sin efecto, porque ya no habría fueros”, enfatizó.

Los ejemplos de Espert y Cristina

Durante la entrevista, Menna mencionó como ejemplo el caso reciente del diputado nacional José Luis Espert, quien fue objeto de un pedido judicial de allanamiento, que fue autorizado por el Congreso cuando ya se encontraba de licencia, pero que eventualmente podría haber quedado “protegido” por los fueros.

Además, recordó también que si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hubiese asumido nuevamente como legisladora nacional, “no habría podido ser alcanzada por una medida de prisión” que cumple actualmente en condición domiciliaria.

Para el vicegobernador, esos casos “muestran con claridad cómo los fueros terminan siendo un escudo de impunidad que aleja a los funcionarios de la igualdad ante la ley”.

Una obra esperada para la cordillera

El vicegobernador también participó del acto de habilitación del tramo que une el gasoducto Patagónico —que parte desde Cerro Dragón— con el sistema San Martín, que transporta gas desde la Cuenca Austral.

La obra, de unos 30 kilómetros, permite reforzar el suministro hacia la zona cordillerana y resolver los casi 15 mil pedidos de conexión domiciliaria pendientes por falta de capacidad en la red.

“Esta obra venía demorada desde hace muchos años y ahora se concreta gracias a la decisión de la provincia de financiarla y culminarla. Además, se están ejecutando dos plantas compresoras —una en Gobernador Costa y otra en Río Senguer— que estarán terminadas en abril, garantizando el suministro para el próximo invierno”, detalló Menna, en la misma entrevista, por radio Del Mar.

El proyecto también contempla una tercera planta en Holdich, que permitirá dar respaldo adicional al sistema y evitar nuevos cortes de gas como los registrados este invierno.

“Era una obra necesaria para que las localidades cordilleranas puedan tener el servicio sin restricciones y acompañar el crecimiento poblacional. Sin inversiones en infraestructura, los problemas se repiten todos los inviernos”, advirtió.