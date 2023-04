Máximo Kirchner, el diputado y dirigente de La Cámpora visitó la ciudad de Trelew este miércoles, donde compartió una charla con vecinos, militantes de organizaciones sociales, culturales, políticas sindicales de la ciudad. Las actividades se realizaron con la compañía del candidato a intendente Emanuel Coliñir.

“Muchas veces las dirigencias terminan por quebrar la voluntad de su pueblo. Me acuerdo cuando Nestor fue intendente de Río Gallegos, ganó por 111 votos. Se transformó en gobernador y ya sabemos la historia. Por eso es importante, Ema, que se den la oportunidad de poder pensar otro futuro, de poder crear otro lugar. Un lugar más amigable, que los contenga”, comenzó diciendo Kirchner.

"Hay una necesidad de la Patagonia de representar quienes somos. Pasa mucho que las dirigencias quieren ganarse el voto de la gente, dejando de ser quienes son. Esa costumbre del coucheo o de querer aparecer de una manera adelante de los vecinos y vecinas, y esos indicios son los primeros por los que se deja de representar. Porque si por comprar votos, no puedo decir esto o aquello, cuando se gobierna se toman esas decisiones".

“Por eso quiero decirles que me llena de orgullo tener un compañero que es frontal, transparente, que asume lo que de desde sus creencias y quiere transformar la realidad de Trelew”, dijo en apoyo al candidato a intendente Emanuel Coliñir.

“Hoy cuando iba entrando a la ciudad y miraba carteles, me preguntaba cómo podés pasar de Néstor a Milei”.

"Las frustraciones que atravesamos como sociedad son parte del debate interno que hay desde el Frente de Todos para entender y saber hacia dónde debemos ir. También es parte de la sociedad participar y no alejarse. Si la sociedad relega su lugar en la discusión a la hora de elegir su futuro, poco podrán modificar en el futuro. La sociedad argentina, si cae en la tentación del arco político el resultado será el que tuvo. Es verdad que tiene derecho a sentirse frustrada y atacada, pero a lo que no tiene derecho jamás es a no involucrarse en el destino de su país. La sociedad debe involucrarse en ese destino".

“Para entender lo que nos pasa, respecto a los medios de comunicación, en el 2016 cuando el macrismo solucionaba todo en un chasquido de dedos de 5 minutos, Argentina fue a una discusión de los fondos buitres. A un vecino que le cuesta llegar a fin de mes, que vive alquilando hace 8 10 o más años. Quizas ese tema le resulta lejano, a esos vecinos que van a un merendero. Pero les aseguro que están íntimamente ligadas esas cuestiones”.

“Por eso nuestro país, en su mejor etapa de crecimiento desde el 83 hacia la fecha, tiene que ver con un presidente que tuvo la intención de representar los intereses de sus compatriotas. Allá por diciembre de 2005, cuando Argentina toma la decisión de cancelar la deuda con el FMI, aquel presidente realmente le pedía un esfuerzo a su pueblo, puso en valor el sacrificio de cada uno de los que hoy están sentados acá. Que trabajaban todos los días, que pagaban sus impuestos. Y le pidió paciencia, porque la inflación era altísima y la desocupación también".

“Pero una vez fuera el FMI de Argentina, por fin las políticas públicas en las sociedades iban a poder llevarse adelante, porque ya no había que cumplir condicionamientos externos”.

“Los argentinos y argentinas pusimos en valor nuestro talento, nuestro trabajo, nuestras pibas y pibes volvieron a recibir una computadora con el Plan Conectar Igualdad. La derecha dice que el futuro es tecnología, pero si dicen eso, ¿Porque gobiernan como gobiernan?, sin dar esas herramientas. Es allí donde el Estado aparece e interviene y genera un polo de competencia sana entre los argentinos que a partir de su don genera las diferencias”.

“Nos cansamos de decirles a todos los argentinos y argentinas que era lo que iba a suceder si Mauricio Macri gobernaba Argentina. En Santa Cruz les decíamos a los compañeros del petróleo todo lo que les iban a sacar. Sin embargo hubo una porción del estado que depositó su confianza. Por eso es importante que cada uno de ustedes se metan en todos los lugares, en las cooperadoras de la escuela del Hospital. No regalen un solo espacio”.

“Yo miraba los índices de pobreza en la ciudad de Trelew del segundo semestre en la ciudad de Trelew: 40 puntos. En 2019, 39. Si hablamos del 2018, 35. Muchas veces dicen que esto es una interna por el poder, mentira. Entre el 2003 y 2005 sabíamos de que se trataba esto. Y nos bancamos todo del macrismo, nos bancamos los aprietes, para dar pelea para nuestro pueblo. Esa mediocridad que Macri no tiene que volver no nos tiene que detener en pensar una Argentina diferente”.

“El día que se votó Fondos Buitres había solo 20 mil personas afuera del Congreso. Como dijo Axel Kicillof, ”Este acuerdo con los Fondos Buitres, termina con Argentina adentro del FMI. Dos años después Argentina cayó adentro, junto con todo el endeudamiento que ustedes vieron".

“Las ganas de crecer son las que tienen que representar el Frente de Todos en Argentina. Quienes le dijeron a los argentinos y argentinas que se equivocaron, está bien, pero hay que ponerse a trabajar para que las cosas sean mejores. En ese momento les hicieron creer que los problemas de los argentinos se habían terminado, pero fue mentira”

"La inflación que sienten todos los días, cuando van al supermercado, al almacén, tienen que ver con esas políticas que impone el FMI. No tienen que defender más apellidos milagrosos, sea quien sea. Tienen que hacerse cargo de su futuro porque la Argentina necesita de sus ciudadanos"

“También se hicieron muchas cosas bien, como las AFJP para que no se rompa el vínculo con la patronal y los trabajadores. Más que nada en el 2001, cuando los argentinos se quedaban sin trabajo. Ese sector privado, que recibió ayuda del estado en ese momento y hoy se vive quejando del estado. Mientras las sociedades estaban con la pandemia, el sector financiero ganaba más plata que nunca”.

“El país crece y al mismo tiempo crece la pobreza. Cuando nosotros pedimos una suma fija pára la gente, tiene que ver porque entendemos que el proceso que vivimos es durísimo para los argentinos y argentinas. Si no vemos que se revelan contra este tipo de políticas, el futuro no va a ser bueno.”

"Tenemos que tener en cuenta todo lo que viene sucediendo. ¿O acaso nos imáginabamos que podía haber un intento de asesinato contra quien fue dos veces presidenta del país? En dos gobiernos donde se recuperó Aerolíneas Argentinas para que vuelva a volar como vuela hoy a toda la Patagonia, las AFJP con lo que ustedes sabían que les cobraban de comisiones a los trabajadores"

“Cuando pasan estas cosas y uno ve que la persona que más mide está proscripta porque no se ordena con las mafias de Argentina”.

“No vayan a votar en contra, sino a favor y con alegría, y con cualquier resultado el lunes seguir trabajando para hacer crecer a Trelew”

