Máximo Kirchner rompió el silencio, después del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la envió a prisión y la inhabilitó para presentarse a cargos electivos. Desde el llano, el presidente del PJ bonaerense salió a repudiar la resolución judicial y apuntó con dureza tanto contra el máximo tribunal como contra sectores internos del peronismo.

“La política es lo que más me preocupa, porque estas no son reglas del juego. Hay un acostumbramiento a una forma de funcionamiento corrosiva”, advirtió en diálogo con C5N. Y agregó: “Cristina está muy firme. Sabe que su deber es con la gente”.

Desde su rol como armador bonaerense, Kirchner señaló que la decisión de la Corte no solo impacta a nivel institucional, sino que también modifica el tablero interno de cara al cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. “Lo que hay que tener claro es saber quién va y qué va a hacer, qué va a votar y qué no”, planteó, aludiendo a la renovación de bancas en la tercera sección electoral, donde Cristina ya no podrá competir.

Sin nombrarlo directamente, Máximo Kirchner hizo referencia a la interna con el gobernador Axel Kicillof: “Hay personas que piensan que si no estamos nosotros, tienen más oportunidades de crecer. Por eso hablo de las vanidades y los egos. Mientras más seamos y más eficaces seamos, acompaño. Pero si esto se transforma en un festival de vanidades y egos, es más complejo todavía”.

En esa línea, expresó: “La trama que debe eludir la dirigencia son esas vanidades y esos egos. Son una mochila muy pesada sobre la espalda y te termina doblando y te pone de rodillas ante tus propias miserias. Tenemos que recuperar el amor propio y la dirigencia tiene una responsabilidad enorme”.

El diputado también criticó la falta de compromiso de algunos sectores: “Acá muchos hablan de la democracia, pero a la primera cosa que no les gusta tocan los tarros y se van, o están todo el día haciendo ruido de llaves. Es muy difícil construir así”.

A pesar de los cruces, insistió en la necesidad de sostener la unidad: “Apuesto a que las diferencias internas que puedan haber se den en un marco de discusión, en los lugares donde haya saldo positivo. Cuando todo toma estado mediático y empieza el ‘cómo quedo yo’, quedan muy lejos de Cristina, que eligió ser vice para que salga todo bien”.

Sobre la decisión judicial que afectó a la ex presidenta, Kirchner fue contundente: “El sistema democrático está muy dañado. Ojalá estén evaluando muy bien lo que significa sacarle a la gente la posibilidad de ser representada por quienes elige. La vocación de Cristina es la participación electoral, pero no es la única que integra el espacio político. Hay que votar, incluso votando en blanco”.

Al hablar del liderazgo que hoy ostenta su madre dentro del movimiento, destacó: “Cristina es una voz que analiza y lee. No encuentro que haya una persona que pueda aguantar esto. Hay dirigentes que agarran un focus group y se quedan con eso. No hay capacidad de hacer agenda propia”.

También reflexionó sobre el vínculo con la sociedad y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana: “La tarea que tenemos todos y todas es que llegue nuevamente a la Rosada alguien que, como decía Néstor, no deje las convicciones en la puerta. No se trata solo de llegar, sino del tránsito y de cómo te lo reconoce la gente”.

Consultado sobre su posible rol protagónico en el futuro del peronismo, respondió con cautela: “En 2014 dije que no había apellidos milagrosos. Ni el mío ni ninguno. Tiene que haber vocación de trabajo. No te atribuye virtudes porque sí”.

Finalmente, dejó una autocrítica con respecto a la última elección: “Si la sociedad vota a alguien con una motosierra en la mano, ¿cómo nos veía a nosotros? Me lo he planteado. No se puede decir que cuando la sociedad me elige es maravillosa, pero cuando no, es descartable. Tenemos que tratar de que se interese en su destino, invitarla a soñar. Tener la confianza plena de que el día que entre en la Casa Rosada lo va a defender”.