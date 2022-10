El precandidato a intendente de Trelew por la UCR, Federico Massoni, no tuvo reparos a la hora de calificar el trabajo de los ministeos de Seguridad de Chubut, Miguel Castro, y de Nación, Aníbal Fernández, respecto a los grupos activistas como el RAM que llevan adelante medidas en reclamo de tierras en la Patagonia.

El ex ministro de seguridad de Chubut hablo en Sin Hilo por Canal 12 y disparó que “hay que preguntarle a Miguel Castro, actual ministro de Seguridad de la provincia, quien es de la zona cercana donde se registran las situaciones con los mapuches, por qué no hace nada”.

“Yo respeto a los Pueblos Originarios. Hay antecedentes en Chubut en el que ellos hicieron un reclamo de tierras en el marco de la normativa y la tierra se les reconoció”, aclaró Massoni, quien especificó que "hablo de los delincuentes que se autodenominan la RAM y de Facundo Jones Huala porque es el grupo al que desalojan en el lago Mascardi".

Indicó que "son un grupo de terroristas, violentos y delincuentes. Tienen sus seguidores que no respetan nuestra Constitución, límites, leyes ni nada. Cobran beneficios del Estado Nacional pero no lo reconocen”, aseguró.

“La provincia de Chubut no hizo nada teniendo 190 turistas en ‘La Trochita’ y 10 energúmenos que cortaron las vías. ¿Desde cuando se dialoga con ellos? ¿Si viene alguien y te usurpa tu casa, te sentás a dialogar? ¿Si alguien te mata un familiar, te sentás a dialogar? Al delincuente, se lo lleva a dialogar con un juez para que lo meta preso. Nadie se quiere hacer cargo de las funciones que tiene que cumplir”, cuestionó el ex ministro.

En su caso, dijo que "si hubiese estado como ministro de Seguridad, hubiese llevado a las personas que cortaron la vía ante un juez para que rindan cuentas y no se sientan que puedan disponer la libertad de transitar, el derecho a la propiedad o que crean que puedan estar por encima de las leyes”, denunció.

PEOR MINISTRO

Respecto a las.medidas de desalojo tomadas en Villa Mascardi, sostuvo que "el Presidente de la Nación tienen la habilidad de superarse y cada vez elegir peor. Aníbal Fernández es el peor ministro que podemos llegar a tener. No se metió nunca por el tema”, reprochó.

“Si a vos te detectan una célula maligna en tu cuerpo y te doy una aspirina, esa célula va a crecer, se va a generar un tumor y va a comprometer tu vida. Si soy un buen médico y detecto una célula maligna, voy y la extirpo. Acá los dejaron, los alimentaron, miraban para otro lado y colaboraron”, valoró Massoni.

El ahora precandidato en Trelew, señaló que "los peores delincuentes son del Poder Ejecutivo y el ministro de Seguridad que miraba para otro lado y el Gobierno nacional salía a defender en Chile para que los liberen a Jones Huala que es un terrorista que puso en vilo la seguridad y la salud de los ciudadanos chubutenses”, enfatizó sobre el activista, a lo que agregó "no tengan dudas que está en Argentina porque se siente protegido por el Gobierno nacional, el gobierno de Río Negro y por el ministro de Seguridad de la provincia que no toma cartas en el asunto porque 10 personas le cortan un tren lleno de turistas. No es la imagen que me gusta dar”, señaló.

RELACIÓN CON ARCIONI

Respecto a su salida del gabinete chubutense hacia fin del año pasado, sostuvo que "yo estuve 4 años en el Gobierno provincial. Cuando el Gobernador me convocó, me dijo ‘Federico, vamos a hacer una patriada’. El diagnóstico era que todo estaba mal y que había un nivel de corrupción que es altísimo por parte de la Política. Me comprometí a hacer eso y lo hicimos. Mucha gente terminó presa con casos de corrupción e investigaciones a fondo. Los fiscales y los jueces se comprometieron y combatimos la corrupción”, valoró.

“Hay muchos que quedaron adentro y otros quedaron afuera. También, se buscó a los ñoquis en el Estado y se buscó que el Estado sea chico, fuerte y que le dé sostén al particular que quiere hacer inversiones para que se genere trabajo genuino y se produzca”, consideró.

Pero respecto a Arcioni, indicó que "a aquel que me convocó se lo comió el sistema. Entonces pasamos a tener ideas –completamente- diferentes. En unas notas, él decía unas cosas y yo lo contrario. No podía seguir siendo ministro en esas circunstancias. Lo que se resolvió es que yo iba a ir a una elección que yo sabía que no era mía. El Gobierno necesitaba tener un representante pero -después de la elección- yo me iba. No podíamos seguir”, recordó.

Admitió que "yo era amigo de Arcioni y ahora no tenemos más diálogo" y si te las críticas de algunos radicales señaló que "muchos de los que dijeron con posterioridad que ‘no podían estar con Massoni porque es del Gobierno’, antes estaban contentos porque me habían invitado a que sea parte de las elecciones de su fuerza política”, reveló.

Lamento Massoni que "cuando la relación estaba mal con el gobernador, empezaron con ‘operetas internas’ dentro del Gobierno que me parece la política más estúpida que puede llegar a haber. Yo vine a cumplir una función y ponía –absolutamente- todo. Peleaba contra un flagelo como la seguridad y me encontraba con ‘fuego interno’ y no hay nada más que hacer”.

Opinó que "las internas del Gobierno son las más cobardes. Yo no le ‘chupo las medias’ a nadie. Le decía al Gobernador las cosas que no creía. Hay gente a la que no le gusta que les digan las cosas”, concluyó Federico Massoni, pre-candidato a intendente de Trelew por la UCR en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR.