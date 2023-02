Massoni dijo que “hay muchos delincuentes metidos en la Municipalidad de Trelew”

La campaña electoral con vistas a las elecciones municipales en Trelew sube de temperatura a medida que se acerca la recta final para saber quién será finalmente el sucesor del intendente Adrián Maderna.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, el precandidato de una de las listas de Juntos por el Cambio Trelew, Federico Massoni, denunció que actualmente “hay muchos delincuentes metidos en la Municipalidad de Trelew” y prometió que de llegar al principal sillón de la calle Rivadavia “va a haber que tener ‘espalda’ para entrar a la Municipalidad”.

En diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por Canal 12 y ADNSUR - Massoni recordó que cuando fue ministro de Seguridad de la Provincia “yo iba a buscar a los delincuentes. Todo el mundo sabe quiénes son y hay muchos delincuentes que los tenemos metidos en la Municipalidad de Trelew. Nosotros vamos a llegar y no van a tener lugar”, disparó.

Recordó también que “yo le hice allanamientos por ‘delitos graves’ a personas que ahora están trabajando en la Municipalidad. Por más que ahora estén en la calle, no dejan de ser delincuentes” afirmó y no se quedó callado y dio nombres: “Por ejemplo, ‘Los Ramones’- cercanos a un espacio político- están en la calle y no están presos. Se los acusó del homicidio de una vecina de Puerto Madryn”, recordó en referencia al crimen Beryl Williams de 86 años asesinada en su domicilio a fines de diciembre del año 2019.

“Hay sectores que tienen una sociedad con un grupo de delincuentes” denunció además en relación a otros sectores políticos de la ciudad. “Nuestra oferta es distinta. Va a haber que tener ‘espalda’ para entrar a la Municipalidad de Trelew y sostener las políticas que tenemos que llevar adelante” prometió.

Y remarcó que en caso de convertirse en el próximo intendente de Trelew “vamos a entrar y no van a quedar ni los vagos ni los delincuentes. Se van a ir antes que lleguemos porque no van a poder sobrevivir”, lanzó.

A modo de síntesis de los principales problemas que enfrenta hoy Trelew, el precandidato a intendente por la UCR en ‘Juntos por el Cambio’, aseguró que “la falta de trabajo y la inseguridad son las primeras problemáticas en la ciudad”. Y adelantó que “estamos midiendo la inseguridad y armando un ‘mapa del delito’ con los datos públicos que se suministran. Esto lo está trabajando el ex jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez con una conciencia absoluta”, señaló al referirse a quien estará al frente del área de seguridad del municipio en caso de tener que asumir la intendencia el próximo 10 de diciembre.

También recordó que en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, “le habíamos pegado unos golpes muy fuertes al ‘narcomenudeo’. Veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Lo que sucedió en el barrio ‘1000 Viviendas’ es un ‘ajuste de cuentas’ por drogas” dijo y se sinceró al indicar que “tengo temor a la naturalización de lo malo. Si dejamos el crecimiento de la droga, podemos convertirnos en un Conurbano o Rosario”, alertó.