En menos de una semana, el ministro de Seguridad chubutense Federico Massoni reiteró sus dardos contra Sabina Frederic, a quien acusó directamente por la inacción de las fuerzas federales para actuar en hechos de usurpación de tierras y vandalismo en el Parque Nacional Los Alerces, donde también se denunciaron ataques a guardafaunas del lugar. Además, mencionó las ocupaciones en áreas que fueron recientemente arrasadas por el fuego y señaló una presunta connivencia de referentes del gobierno nacional en la zona, entre quienes mencionó al diputado Santiago Igón.

“Nosotros no tenemos competencia dentro del Parque –dijo en rueda de prensa-, porque es de jurisdicción nacional y nos encontramos con inactividad total por parte de las fuerzas seguridad nacional por los hechos ocurridos. Este parque es patrimonio de la humanidad, nos rasgamos las vestiduras para esa declaración, pero luego no hay acción para cuidarlo porque la política del Ministerio de Seguridad de Nación no se condice con la nuestra política provincial. Nosotros no podemos ir contra las usurpaciones dentro del parque, ni tampoco contra los hechos violentos y vandálicos que han realizado”.

El funcionario provincial aseguró que “hay muchísimas denuncias de guardafaunas heridos o golpeados”, además de mencionar la rotura de un puente y vehículos de tales agentes. “Vamos a establecer control fuera del parque las 24 horas. No vamos a controlar quién ingresa, pero sí quién sale del parque hacia el territorio chubutense”.

También cuestionó que Gendarmería Nacional tiene la orden de no intervenir, por lo que responsabilizó directamente al Ministerio de Seguridad Nacional: “Ni siquiera hacen rondines”, precisó.

“Es un delito en flagrancia y se debe llevar a quienes lo están cometiendo ante un juez, pero no se hace porque el Ministerio de Seguridad de Nación y la misma ministra Frederic justificaba en un momento las usurpaciones en Buenos Aires”, añadió Massoni.

Usurpación en tierras quemadas

Massoni también anticipó que el miércoles habrá un operativo para identificar a quienes ocuparon tierras en el llamado Loteo 26, en Las Golondrinas, donde “antes del incendio vivían 150 personas y ahora hay más de 1.000. Los mismos pobladores del lugar nos dicen que están podridos de sufrir robos… vamos a ir a identificar quiénes son y de dónde vienen, si tienen pedidos de captura o no”.

También apuntó sus críticas contra intendentes de Lago Puelo y el Hoyo, por “beneficiar a quienes usurpan tierras dándoles conexiones de agua. Esto es legitimar las usurpaciones de tierra”.

Para el ministro, la mayoría de los ocupantes son de Río Negro y la provincia de Buenos Aires, además de que “hay algunos de Comodoro Rivadavia y también de la misma zona”. También apuntó contra legisladores nacionales, entre los que identificó a Santiago Igón, por propiciar “este tipo de acciones políticas. Un problema habitacional no se soluciona con usurpaciones”, manifestó.

“No hay que confundirse: no se trata de pueblos originarios, sino de delincuentes. Los delincuentes pueden ser de pueblos originarios, pueden ser galeses o chubutenses, no tiene que ver con el lugar de procedencia.

Los hechos tras el fuego que arrasó parte de la cordillera chubutense también tuvieron en las últimas horas la novedad de una denuncia penal, promovida por un ex funcionario municipal, contra el intendente de Lago Puelo, en relación al manejo de fondos por la emergencia desatada durante el siniestro.