El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, cuestionó a la jueza federal, Eva Parcio, por dejar de lado a la Policía del Chubut de los allanamientos que se venían realizando en forma conjunta por narcotráfico en Comodoro Rivadavia, a partir de que "no le gustaría" a quien se designó como nuevo jefe de la Brigada de Investigaciones del Chubut. "Desde ese momento, no tuvimos ningún allanamiento de la policía del Chubut", manifestó.

Federico Massoni en rueda de prensa volvió a cuestionar la mala relación existente con la Justicia Federal con sede en Comodoro Rivadavia. "En cuanto a los allanamientos de la Justicia ordinaria en Comodoro Rivadavia, la verdad que yo no tengo nada que decir. Tengo muy buena comunicación con todos los fiscales, y hacen un trabajo extraordinario", aclaró.

No obstante, aseguró que la misma relación no la tiene con la Justicia Federal. "La otra vez la escuche a la jueza (Eva) Parcio, me pareció muy bien lo que dijo, que ella viene trabajando. 'Hicimos 20 allanamientos, tengo cinco detenidos, y hemos encontrado casi un kilo de cocaína', dijo. Lástima que no hace el reconocimiento verdadero porque el allanamiento lo llevo adelante la Policía Federal con colaboración de Gendarmería, Policía Aeroportuaria y Prefectura porque no tienen los recursos", sostuvo.

Massoni explicó que dicho procedimiento "lo llevó adelante hace una semana atrás" después que él criticara que hace tiempo no se realizaban allanamientos en la ciudad. Y en ese marco, explicó que el allanamiento realizado surgió de una investigación que llevó adelante la Policía del Chubut, con teléfonos intervenidos y domicilios identificados "que ella no lo mencionó".

"Se ve que aceleraron para hacer el allanamiento porque lo deberían haber hecho hace tres meses atrás y se hubiesen encontrado una sorpresa muy grande porque era una banda muy grande, ahora encontraron un kilo de cocaína", agregó.

"NO ESTAMOS TENIENDO CONTACTO"

El titular de la cartera de seguridad afirmó que actualmente no hay ningún tipo de relación o comunicación con la jueza federal. Y relacionó esta situación a a la jueza no le habría agradado a quien se designó como nuevo jefe. "Desde ese momento, no tuvimos ningún allanamiento de la policía del Chubut. Todas las causas se las saca", aseveró.

"Ella, la doctora Parcio, dice que ningún pedido que me han hecho de allanamiento lo he rechazado. Creo que no es verdad, hay distintas formas de rechazarlo", afirmó el funcionario provincial.

"Yo peleo por lo mismo que ella, sacar la droga de la calle. Comodoro es la ciudad que más droga tiene. No puede venir a decir que estamos haciendo un trabajo, es pésimo el trabajo que estamos haciendo y me incluyo porque no estamos teniendo contacto o relación", reconoció.

"Es ridículo, metimos unos de los mejores jefes, entonces a mí no me gustó y freezo a la Brigada de investigaciones", cuestionó tras destacar que el 97% de las investigaciones las realizada esta brigada en toda la provincia.

ELECCIONES

Por otro lado, Massoni reconoció que "es algo inevitable" que se comience a hablar de candidatos camino a las elecciones legislativas. No obstante, opinó: "Me parece que todavía no es momento para hablar de candidaturas. Yo lo digo en el marco de lo que es mi gestión, nos queda muchísimo trabajo por adelante como para ahora distraernos con el tema de las candidaturas".

De igual manera, manifestó que le parece "bárbaro que haya reuniones dentro de los partidos y los frentes que charlen, escuchen y resuelvan. La gente lo que menos me habla es de eso, sino del hambre, del plato de comida. Quieren un trabajo digno y genuino".

Y aseguró que para que finalmente haya una transformación de la realidad sin dudas debe haber "un cambio de paradigma, basta del asistencialismo. No funciona así".