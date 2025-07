El abogado Federico Massoni, exministro de Seguridad del Chubut y referente político en Trelew, confirmó públicamente que patrocina al diputado nacional César Treffinger en la causa penal que involucra al periodista esquelense Ricardo Bustos, acusado de amenazas y desobediencia judicial.

“Bustos no actuó inocentemente, tenía una prohibición de acercamiento y la violó. Hay audios que demuestran su desprecio por la ley”, afirmó Massoni en diálogo con LU20 Radio Chubut.

Durante la entrevista, Massoni explicó que el conflicto tiene raíces personales y legales, más que políticas. “Esto está muy lejos de ser una disputa interna dentro de La Libertad Avanza. Se trata de una situación grave, donde hay una medida cautelar vigente y un niño involucrado. Eso es lo que colmó la copa para Treffinger”, remarcó.

Según detalló el abogado, el caso se inició por una denuncia por amenazas, luego de que Bustos le enviara a Treffinger una foto suya con su hijo menor de edad, tomada sin autorización.

Audios comprometedores

“Cuando uno lo saca de contexto parece una imagen inocente, pero en el marco de reiteradas agresiones públicas, mensajes intimidantes y hostigamiento en redes sociales, se convierte en una amenaza clara”, sostuvo Massoni. “El propio Bustos dice en los audios que nadie puede callarlo y que no le importa lo que diga un juez”, agregó.

La entrevista incluyó la reproducción de dos audios atribuidos a Bustos, enviados a un joven militante de Esquel llamado Eliseo. En ellos, se escucha al comunicador decir: “Ninguna orden judicial puede impedirme ir a un lugar ni hablar de quien quiera”, y en otro, tildar de “dictador” a Trefinger, expresando que “le importa un bledo” la decisión del juez.

“El nivel de violencia verbal y simbólica es preocupante. Bustos desobedece la cautelar, se comunica de forma indirecta hablando de Trefinger y de su hijo, y lo hace sabiendo que el niño ve las redes. No hay inocencia: hay un plan estructurado para dañar”, sostuvo el abogado.

”Bustos busca beneficiar al oficialismo provincial”

Además, Massoni señaló que el intento de Bustos de afiliarse al partido fue rechazado por la Junta Electoral de La Libertad Avanza, tanto por no cumplir con la antigüedad exigida como por su conducta pública. “No está afiliado, ni él ni quienes lo acompañan. Intentó forzar su ingreso por vía indirecta, pero el partido pudo expresarse y justificó su rechazo”, explicó.

Consultado sobre los posibles motivos detrás de la insistencia de Bustos en confrontar con Treffinger, Massoni fue más allá y deslizó una sospecha política: “No tenemos pruebas, pero entendemos que su accionar está orientado a beneficiar a otro sector político, puntualmente al oficialismo que encabeza Ignacio Torres. Su objetivo es arrastrar por el barro al partido que dice representar”.

¿Candidato a diputado nacional por LLA?

Finalmente, al ser consultado por su posible candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza, Massoni no descartó el escenario, reconociendo que la propuesta surgió por parte de la ministra Patricia Bullrich, con quien dijo que dialoga frecuentemente por sus viajes laborales a Buenos Aires.

“Mi objetivo principal es recuperar la ciudad de Trelew en 2027. La única que me habló de una candidatura fue Patricia Bullrich, con quien tengo un vínculo personal. Pero no he tenido conversaciones políticas con nadie más”, aclaró.