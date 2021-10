El próximo martes 19 de Octubre, el Presidente Alberto Fernández, visitará Comodoro Rivadavia para mantener una amplía agenda en la ciudad petrolera. Desde el Ministerio de Seguridad del Chubut, indicaron que tal como sucedió con su visita a Lago Puelo a principio de este año, hasta el momento no fueron notificados oficialmente de la visita presidencial para colaborar en el operativo de seguridad.

Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut, indicó sobre la presencia del Presidente Alberto Fernández la próxima semana en Comodoro Rivadavia que “hasta el momento sólo tengo datos que me surgen de la prensa y de amigos del Ministerio de Seguridad, pero todavía no tengo la confirmación oficial ni nos dijeron nada. Lo único que sé es que va a ser el martes 19 de octubre. Tengo entendido que va a estar en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn”.

En este marco, dijo: “Soy el ministro de Seguridad de Chubut y no me pidieron colaboración para brindar mecanismos de controles y retenes para que la visita presidencial no tenga reproches en cuanto a la seguridad”, dijo y por eso reconoció que “todo esto quiere decir que se va a encargar la ‘Casa Militar’ con las Fuerzas federales”.

“No me convocaron ni me confirmaron nada. Teniendo en cuenta la visita, vamos a desarrollar un operativo amplio de seguridad pero yo no me puedo acercar porque la ‘Casa Militar’ va a custodiar al presidente y no somos nosotros”, adelantó Massoni.

El titular de la cartera de seguridad aclaró que “los controles en el área mayor no se tienen que hacer –necesariamente- por las Fuerzas locales. Sólo puede haber participación cuando lo requieran las autoridades nacionales. ‘Casa Militar’ se arroga la custodia y el manejo de la seguridad de las visitas presidenciales. Por ahí no se lo solicita a la Policía provincial como sucedió en Lago Puelo porque lo quiere hacer con la Gendarmería o con alguna Fuerza Federal para que ellos tengan el marco del control directo. A mí no me notificaron de ninguna manera oficial ni extraoficial”, sostuvo.

Finalmente, Massoni reiteró que “si no nos dicen el itinerario, para nosotros es muy difícil brindar los ‘diques de contención’ en el marco de la seguridad. Sin perjuicio de ello, voy a volcar mucho recurso humano pero ‘adivinando’ el recorrido que pueda llegar a hacer el presidente y quedando a la espera por si hay algún requerimiento por parte de la ‘Casa Militar”, completó i en diálogo con Radio Chubut.

ATAQUE EN LAGO PUELO

El pasado 13 de marzo, Alberto Fernández, visitó la cordillera de Chubut en el marco del incendio forestal que arrasó con cientos de casos. Durante su visita la traffic que lo trasladaba fue apedreada por un grupo de manifestantes que lo aguardaban afuera del Centro Cultural de Lago Puelo.

Por lo que lo que el recorrido que tenía previsto se suspendió y el mandatario nacional viajó directamente hacia Río Negro.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, salió a responder tras los cuestionamientos por la ausencia de un operativo por parte de la Policía de Chubut durante la visita del Presidente de la Nación a Chubut. “Nunca me notificaron de la visita del presidente", dijo en rueda de prensa en ese momento.

Y aclaró que “no solo no nos avisaron, sino que por el informe que me firma Comisario General Alonso, todas las acciones entorpecieron cualquier propuesta que nosotros pudiéramos llegar a hacer para proteger la ayuda del jefe de estado, que vino a dar una mano en medio de esta tragedia”, lamentó.