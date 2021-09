El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, dijo que se debe investigar a fondo el accionar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) este jueves en Trelew, que derivó en una crisis interna entre funcionarios municipales que originó la salida del secretario de Gobierno, Federico Ruffa, ante las versiones de su par Héctor Castillo de que esa fuerza federal había actuado en su contra de manera amenazante.

Según Castillo, hubo un operativo en la puerta de la secretaría de Desarrollo Social, donde había miembros de su familia que eran fotografiados, y que esto fue una actitud intimidatoria de un organismo que responde al jefe político de Ruffa, que es José Glinski.

Consultado por el hecho, Massoni dijo “me parece gravoso, porque interviene una fuerza de seguridad federal y en la cual no podemos dejar como que son trascendidos. Hay que ir a fondo para demostrar en su caso que fueron a ese supermercado. Por eso dije que nos toman de estúpidos”.

Y explicó que el hecho ocurrió frente a un supermercado en Trelew, que “es una cadena importante. Pero allí hay una de las plazas de estacionamiento más grandes que tienen en Trelew. Y que justo lo hayan estacionado frente a la Secretaría de Acción Social me hubiese llamado la atención también sin saber de la discusión”.

En diálogo con Radio Chubut, dijo que “posterior a este expediente, aquellos tuits y mensajes que surgen y manifestaban un posible allanamiento ahí. Me lo trasladan a mí en un grupo dentro de la fuerza policial, preguntándome sobre esto”. Ante lo ocurrido, “me preocupó la situación. Pero en definitiva no había nada, fue un acto muy extraño, como lo reflejan los vídeos de este expediente y lo que me manifestó la policía de Chubut”, señaló Massoni.

De todos modos, el funcionario provincial calificó lo ocurrido como “extremadamente grave e ilógico. Voy a mandar una nota al ministerio de Seguridad de Nación, porque como mi cargo de ministro tengo que poner en conocimiento de esto que ha ocurrido a la ministra (de Seguridad de la Nación) Frederic. Hay que investigarlo y ojalá haya sido una casualidad. Aunque no creo en las casualidades”.

Finalmente, ante la consulta periodística de si los miembros de la PSA descendieron de tres vehículos, “rodilla a tierra” en posición militar como para disparar con cámara fotográfica, dijo Massoni que “eso es lo denunciado y adjunto en esta denuncia. Según tengo entendido, Castillo hará la denuncia con respecto a lo ocurrido”. Y agregó que “esto lo hace responsable a Glinski (desde su cargo) y Ruffa de lo que pudiera llegar a ocurrir”.