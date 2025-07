El diputado nacional por La Libertad Avanza en Chubut, César Treffinger dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X (ex Twitter) una delicada situación judicial y política que lo tiene como protagonista, luego de haber denunciado penalmente a “una persona de más de 60 años” que, según sus palabras, lo calumnia, injuria y difama públicamente desde hace años. El apuntado es el periodista y precandidato a diputado Ricardo Bustos.

La denuncia se profundizó luego de un episodio que involucró a su hijo menor de 10 años, cuando el acusado en cuestión, sin permiso ni consentimiento de él ni de su grupo familiar, se hizo tomar una fotografía junto al niño con la complicidad de un tercero desconocido y, pasadas 36 horas y pasada la medianoche, se la envió a su celular en "tono amenazante".

Ante la gravedad de la situación, un juez dictó una medida cautelar que incluía la prohibición de acercamiento al niño, al padre denunciante y a todo su círculo familiar. Sin embargo, según explicó Treffinger, "24 horas después de ser notificado incumple adrede... Por esta razón decidí solicitar al Dr. @massonifederico que avance con la ampliación de la denuncia de origen y cualquier otro tipo delito adicional... La ley se cumple y el que las hace las paga. Fin".

Precisamente y debido a estos incumplimientos y a la persistencia de la conducta denunciada, Treffinger decidió solicitar a Massoni, un abogado con fuerte vínculo y cercanía con La Libertad Avanza (LLA), que avance en la ampliación de la denuncia original, contemplando también cualquier otro delito que pudiera haberse cometido hasta la fecha o que pudiera cometerse en el futuro en perjuicio suyo o de su grupo familiar.

CONFLICTOS EN LA LIBERTAD AVANZA: EL ANTECEDENTE CON RICARDO BUSTOS

El conflicto judicial que involucra a Treffinger no se limita únicamente a la denuncia en cuestión, sino que está involucrado en una disputa interna mucho más amplia dentro de La Libertad Avanza. Ricardo Bustos, periodista y precandidato a diputado nacional por el mismo espacio político, fue protagonista de un episodio controversial que refleja las tensiones internas que atraviesa el partido.

Bustos calificó a Treffinger como un "oportunista" y le reprochó su gestión dentro del espacio libertario, acusándolo de manejar el partido "como si fuera Autocrédito" y de intentar dejarlo fuera de carrera para consolidar su poder dentro de LLA. Sus declaraciones a SETA TV fueron contundentes: "Lo hace para dejarme fuera de carrera o para callarme. Pero no me voy a bajar porque lo decida Treffinger, que es un impostor. Hace dos años no sabía quién era Milei y de golpe se hizo más liberal que los liberales".

El conflicto comenzó a tomar fuerza a partir de una denuncia penal de Treffinger contra Bustos por "intimidación". La causa se centró en una fotografía tomada el pasado 3 de mayo durante un acto de campaña en Comodoro Rivadavia, donde ambos participaron junto a militantes libertarios. En la imagen, Bustos aparece abrazado con el hijo de Treffinger.

“Esa foto yo no la publiqué en ningún lado. Se la mandé a él el lunes, le dije ‘esto te lo mando solo a vos, como para que sepas que no iba a publicarla’. Me respondió ‘ok’. Dos meses después dice que se sintió amenazado”, agregó.

Tras la denuncia, el juez Tedesco de Comodoro Rivadavia impuso una medida cautelar que consiste en una restricción de acercamiento por tres meses. A raíz de esto, Bustos fue detenido brevemente el 12 de julio en Esquel por presunta desobediencia judicial en el marco de un acto de campaña organizado por LLA. Fue retirado por la policía en plena actividad, lo que generó sorpresa y malestar entre militantes y asistentes.

El propio Bustos calificó la situación como un "bochorno" y denunció maniobras políticas internas para marginarlo: "La gente se puso muy mal. La policía cumplió con su deber, pero fue una vergüenza. Yo sabía que podía pasar, pero ningún juez me puede impedir ejercer mis derechos como ciudadano y periodista".

Adicionalmente, Bustos apuntó a que el partido en Chubut está "cerrado" y bajo el control de un grupo reducido, señalando que la interna en La Libertad Avanza es atravesada por pugnas de poder, control y exclusión de ciertos militantes y sectores.

MASSONI, DEFENSOR Y NEXO DENTRO DE LA LIBERTAD AVANZA

Frente a esta situación, la figura de Federico Massoni se vuelve clave. Conocido por su estrecha relación con miembros de La Libertad Avanza, Massoni será el encargado de representar a César Treffinger ante la Justicia en este proceso judicial que incluye la ampliación de denuncias penales y la estrategia legal frente a posibles delitos en curso o laborales sobre la seguridad del diputado y su entorno familiar.

“Lo que si tenemos es la denuncia de un papá, que hoy resulta que es un diputado. Es una medida preventiva la prohibición de acercamiento para que ese peligro potencial cese. Lógicamente la justicia ya intervino y cuando alguien por está encima de un juez, está muy bien que actué la policía porque ellos son los auxiliares de la justicia que cumplen la tarea de que se cumplan las ordenes judiciales”, señala Massoni en un audio publicado por el propio Treffinger.

“Esto fue provocado porque ya estaba notificado el señor Bustos porque a través de todos los medios que yo digo que son rentados, puedan levantarlo y venderlo con una opinión que es distinta”, agregó.

Posteriormente, Massoni remarcó que Bustos “sabía que iba a ir la policía, se encargó de filmar todo, y hacer discursos con posterioridad. Hizo un perjuicio para un partido que dice representar”. Luego, señaló que “no tengo ninguna duda que esto fue armado. Se encargaron de que esto se haga público"-

"Arrogan poderes a personas que no tienen. ‘Treffinger metió preso a Bustos’, pero Treffinger no lo metió preso. No nos dejemos engañar por todo este tipo de situaciones perversas que están ocurriendo en la política”, cerró.

La designación de Massoni confirma la intención de Treffinger de dar seguimiento judicial riguroso y respaldado políticamente a la denuncia, un paso estratégico para enfrentar las agresiones internas y para fortalecer su posición dentro del partido.

Este entramado de denuncias, medidas judiciales, acusaciones públicas y choques políticos entre dirigentes de La Libertad Avanza pone en evidencia la profundización de una crisis interna en el espacio que lidera libertarios y sectores afines. La judicialización de conflictos políticos y personales profundiza la tensión, dificultando la unidad y planteando desafíos para la imagen pública del partido.