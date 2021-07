En una rueda de prensa en Esquel, Federico Massoni, ministro de Seguridad del Chubut, confirmó que mantuvo una reunión con el gobernador Mariano Arcioni, pero aclaró que donde solo el "10 por ciento" estuvo referido a la cuestión electoral de cara a las Legislativas 2021.

"El viernes pasado, tuve una reunión con el gobernador, pero el 90% de la charla fue sobre la gestión y un 10% electoral ", dijo.

“Hoy no soy candidato. Veo que se habla de mi nombre en los medios, en las encuestas, el presidente de ‘Chubut Somos Todos’ menciona que yo podría serlo. La presidenta del PICH me proponía ser candidato pero ellos ya cerraron la Lista y yo no figuro. No soy candidato, pero no quiere decir que el Gobierno no tenga candidatos”, señaló tras recordar que “el tiempo para definirse se cumple el sábado".

"Yo estoy en la gestión del ministerio de Seguridad, me levanto todos los días pensando en la manera de hacer más segura a la provincia de Chubut. No escucho a ninguno de los que se presentan como candidatos que quieren representar a Chubut. Dicen que son leales a Cristina, Macri o Cambiemos. Se va a elegir a los representantes del pueblo y a los representantes de la provincia”, repasó.

Sobre el encuentro con el gobernador el viernes pasado, Massoni señaló que “el gobernador me expresó que ‘todos los tienen que estar abocados a la gestión y que nada nos puede desconcentrar’. Chubut todavía está en una situación extremadamente crítica y vamos saliendo de a poco. Recién nos vamos a abocar cuando se defina la cuestión que será entre el viernes 23 y el sábado 24 de julio”, aseguró.

Sobre las posibles candidaturas que se rumorean, el ministro de seguridad fue consultado: ‘¿Por qué no aceptaría a Vanesa Abril como candidata?’, se preguntó. Y a continuación reiteró que “como no soy candidato, no pensé en nadie. Acá no pasa por los nombres y apellidos sino que pasa por los objetivos que nos proponemos. Mientras se defiendan los intereses y la identidad de Chubut, voy a ser el primero en votar a su candidato. Quiero que el que esté en Buenos Aires en representación, sea un fiel reflejo de lo que queremos los chubutenses”, completó Massoni.