El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, brindó este miércoles por la mañana una conferencia de prensa donde habló de las imputaciones de una jueza por abuso de autoridad y uso de arma durante la detención de un delincuente en Trelew la semana pasada.

Massoni aseguró que durante la audiencia donde se lo imputó bajo distintos cargos por participar de un procedimiento de detención en la ciudad de Trelew, no se llamó a él ni a ninguna de las cuatro personas presentes ese día.

Y brindó detalles sobre el hecho: "Detectamos a una persona en la vereda que estaba con una persona. Lo reconocemos como el presunto homicida de un joven en la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Nos ven y se dan a la fuga al interior de una vivienda que hasta ese momento no sabíamos si era de ello o no”, contó.

En ese momento, según precisó, iba junto a dos jefes más una cuarta persona que graba las intervenciones. Los jefes de policías se bajan del auto y salen en persecución de estos hombres, mientras que él se queda en el lugar.

Y ve que el jefe de la policía forcejea y " me pide colaboración porque había otro” hombre que debía ser detenido. “Lo detengo, lo llevó afuera y lo pongo a disposición del segundo jefe que llegaba. No me metí más en el tema”, explicó.

Con respecto a sus imputaciones, el funcionario provincial aclaró que las detenciones ciudadanas están habilitadas dentro de la ley y por ello, aseguró que “acá no hay una detención ilegal”. También reconoció - debido a que se lo ve usando un arma de fuego durante el procedimiento - que "en la mayoría de los casos sí" anda armado porque tiene una habilitación de portación de armas para hacerlo.

Massoni apuntó contra la jueza por considerar que “desvirtuó todo” porque “parece que las víctimas son los delincuentes. No estábamos yendo a buscar a Heidi y a su abuelo, sino a un homicida que estaba con otra persona que lo escondió".

Finalmente, no descartó realizar una presentación contra esta jueza - que según indicó "tiene muchas" en su haber - porque incluso en una posición “pro reo” se estableció una prohibición de acercamiento de la policía del Chubut “a esta persona que encubría a un delincuente”.