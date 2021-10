Massoni: "La visita del Presidente es política y electoral"

Federico Massoni, ministro de Seguridad del Chubut, reconoció que a menos de 24 horas de la llegada del Presidente de la Nación “no fue notificado oficialmente de la visita ”. E incluso, aseguró que recién hasta el viernes logró comunicarse con la Casa Militar - que se encarga la custodia del presidente - pero “todavía no sabían el itinerario”.

“Lo único que hice –formalmente- es que si van a requerir la colaboración de la Fuerza provincial que –por favor- nos notifiquen hasta donde llegamos y que sean precisos. Hasta ahora, no tenemos nada. Como no tenemos nada pero la provincia de Chubut es nuestra, le di la instrucción al jefe de Policía que presentemos muchísimo volumen de recurso humano. No sabemos para qué pero por si algo llega a pasar”, aseguró.

El titular de la cartera de seguridad señaló que “nosotros vamos a estar pendientes porque lo que menos quiero es que haya conflictos en Chubut y lo que menos quiero es que nuestro primer mandatario la pase mal en Chubut”, subrayó en referencia a lo sucedido en su anterior visita a Lago Puelo, donde la traffic donde se movilizaba fue atacada por un grupo de personas.

“Quizás que no se comunicaron con nosotros porque entienden que –con las Fuerzas de Seguridad federales- le van a poder dar la seguridad necesaria al presidente que es la responsabilidad de ellos”, señaló sobre la falta de comunicación desde Casa Miliar.

RESPONSABILIDADES

En este marco, el funcionario provincial cuestionó: “No sabía que (Juan Pablo) Luque era el jefe de la Casa Militar. Es muy fácil echarle la culpa al jefe de Policía o a Massoni cuando las cosas salen mal. La ley dice claramente que el único que tiene competencia en la seguridad presidencial es la Casa Militar que puede requerir la colaboración de la Fuerza provincial pero todavía no tengo información oficial”.

“ Sin perjuicio de eso, va a haber muchísimo recurso policial. Si yo supiera para qué nos requieren, sería más eficiente. Como no lo sé, pongo en riego la prevención policial en las distintas ciudades donde el presidente va a estar porque tengo aglutinado al recurso policial –por las dudas- a que la Presidencia pueda llegar a requerirnos la presencia”, explicó.

“LA VISITA DEL PRESIDENTE ES POLÍTICA Y ELECTORAL”

Por otro lado, el ministro de Seguridad del Chubut confirmó que el gobernador, Mariano Arcioni, no estará presente durante la visita. “Según lo que me dijo, el gobernador no va a estar. Ya lo habló con la gente de Nación porque ya tiene otro compromiso y entiendo que el gobernador no va a estar. La visita del presidente es –completamente- política y electoral”, disparó.

“Estas visitas electorales no sirven. La semana pasada, estuvo Bullrich y Cornejo y se quejaban de lo mal que estamos cuando ellos fueron gobierno hasta hace muy poco y nos ‘ajustaron el torniquete’ para que no recibamos nada. Ahora vienen los ministros pero no vemos las obras ni las acciones. Si sigan que es una visita electoral, que acompañen a sus candidatos que son ‘nuevos”, expresó en tono irónico.

“Me gustaría que el presidente venga a Trelew porque es la ciudad que tiene una mayor cantidad de desempleo. Sería extraordinario que venga”, completó Massoni.