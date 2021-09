“La gente esta re podrida de la discusión berreta, de peleas estériles. Desde el pilar de la Identidad podemos construir, con bases sólidas, y un proyecto de largo plazo”, aseguró el ministro.

Cuestionó que "todos van por la negativa, por la destrucción, por poner piedras en el camino. Hacen declaraciones para una tribuna que está en Buenos Aires, son delegados de un pseudo proyecto nacional, que no se involucra con los verdaderos problemas de los chubutenses"

"Digo lo que pienso, y eso es catalogado como la anti política, como que soy un personaje fuera de sistema. Parece ser que la política, devaluada, la que hoy genera tremendo rechazo y apatía, es decir lo que la gente quiere escuchar, la demagógica barata, que nos ha conducido a todos los que estamos dentro de un proyecto político, a este lugar tan peligroso, casi sin retorno. Nos califican como una casta. Y yo no quiero ni me representan los que viven de estos privilegios", remarcó el precandidato.

Massoni nació en Comodoro y vivió allí hasta los 29 años. Actualmente está radicado con su familia en Trelew, y señala que pasa sus vacaciones de invierno en Esquel y en verano en Punta Pirámides, por lo que dice ser el verdadero representante del chubutense: “tengo un ADN genuino y autentico”.

"Soy coherente, y eso en política hoy parece ser un pecado, que no soy parte de esta casta o sistema y merece ser expulsado. Fue muy criticado cuando confronto contra la política planera y de asistencialismo promovida por algunos intendentes, pero no deja de pensar que esta política no hace mas que degradar al sistema, y a la dignidad de la gente"

El ministro cuenta con un alto nivel de conocimiento y se mueve en todos los terrenos con definiciones provocadoras contra funcionarios e intendentes, asume un compromiso en la defensa de la propiedad privada, y erradicar las usurpaciones, a las que adjudica complicidad de la política.

La semana pasada participo de un panel en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en un encuentro donde se expuso la problemática de la Patagonia y las tomas de tierras, donde expuso su posición de manera frontal y directa, y recibió aplausos de pie.

Le declara la lucha al narcotráfico en todas sus formas y esta dispuesto a discutir y promover una baja en la edad de imputabilidad de los menores.

Saliendo a la orbita de su gestión en seguridad, y sosteniendo su propuesta de la defensa del chubutense, enfatiza: "aquí tienen una persona que va a pensar un proyecto sustentable, equilibrado y armónico para que podamos vivir de nuestros recursos sin pedir limosnas o asistencia al gobierno central, es pensar hacia adelante, y equilibrar la injusticia en la distribución y coparticipación".