El justicialismo chubutense está desordenado: de cara a las elecciones previstas para este año, en las que se renovarán dos bancas, hoy el piso histórico de votos de una fuerza que supo pulsear cuerpo a cuerpo el poder en Chubut se fragmenta al menos entre tres perfiles que por estas semanas ocuparon un espacio en la carrera al Congreso.

Después de varios meses de bajo perfil, donde buscó reconstruirse tras la derrota en el balotaje frente a Javier Milei, la figura de Sergio Massa volvió a tomar fuerza dentro del peronismo. El exministro de Economía se mostró muy cerca de Cristina Kirchner tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema y participó de la reunión en la que se coordinaron las acciones de protesta.

Esa injerencia del tigrense también se vio reflejada en Chubut, donde se metió de lleno para intentar resolver la interna que sacude al Partido Justicialista provincial.

El primer paso lo dio en mayo, cuando ordenó que el Frente Renovador provincial hiciera una alianza con el PJ, conducido por el diputado Gustavo Fita. Esa directiva derivó en las renuncias de Alejandro Sandilo, presidente a nivel provincial del partido fundado por el tigrense, y de Ariel Molina, intendente de Corcovado, quienes rechazaron la decisión. La diputada Vanesa Abril asumió la presidencia del espacio y comenzó a trabajar en un documento que selle esa alianza.

En las últimas semanas, se concretó el segundo paso del regreso de Massa a la vida política de Chubut, donde ya tuvo como gobernador a Mariano Arcioni, hombre de su partido. Fue a través de distintos encuentros que se dieron en Buenos Aires, donde dejó claro su objetivo: quiere que el candidato del peronismo para disputar una de las dos bancas de diputados nacionales salga del consenso.

Aunque la “unidad” parece hoy ciencia ficción dentro del partido, al pedido se lo hizo al exintendente de Comodoro y excandidato a gobernador, Juan Pablo Luque, a quien le pidió que “juegue” en esta elección.

Pero Luque aún no tomó una decisión sobre su futuro. Desde el entorno del comodorense aseguran que “no lo desvela ser diputado” y que, por el momento, su objetivo es recuperar la intendencia de la ciudad petrolera en 2027. “Cree que la ciudad no está bien, está disconforme con la gestión actual, y sabe que conserva una buena imagen”, afirman desde su entorno.

Sin embargo, por el momento tampoco descarta ser candidato a diputado, ya que considera que el contexto económico y social que vive la provincia abre una chance para aquellos que tienen una mirada opositora a los gobiernos de Javier Milei y Nacho Torres. “No hay dirigentes sindicales ni intendentes que digan las cosas como son, sin miedo”, sostienen sus cercanos.

Más allá de la decisión personal, el principal freno a una posible candidatura de Luque —quien en la última semana reapareció públicamente con un encendido discurso en un acto del PJ— está vinculado con la falta de unidad dentro del peronismo, donde ya lanzaron sus candidaturas Dante Bowen, intendente de Dolavon, y Alfredo Béliz, histórico líder del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en la zona norte de la provincia.

Bowen, con el apoyo del diputado nacional José Glinski, fue el primero en iniciar la carrera de cara a octubre. Lanzó su candidatura en abril, con un pedido de internas abiertas y sin descartar un acercamiento con el massismo. Su nombre no logra unificar voluntades dentro del peronismo, aunque desde el sector de Luque reconocen que el diálogo no está roto.

Distinta es la situación con Béliz, quien presentó su candidatura en Comodoro acompañado del dirigente camionero Jorge Taboada y el apoyo de los hermanos Gustavo y Ricardo Sastre. "Glinski, Luque y Linares son el peronismo de oficina, nosotros el de la calle", disparó durante el acto, con la presencia de más de 20 gremios.

El espacio, que llevará como candidatos a Béliz y a la diputada provincial Tatiana Goic, se presenta como una alternativa para competir en octubre por fuera del partido, debido a las diferencias que tienen sus referentes con la actual conducción. Sus rivales lo definen como el “peronismo nachista” y aseguran que el gobernador tiene especial interés en dividir el PJ, lo que haría imposible un acuerdo para ungir un candidato de la unidad.

La única chance —especulan— es que la figura de Massa presione a nivel nacional para que los dirigentes sindicales declinen su postura. Un llamado a Hugo Moyano para que baje la orden al propio Taboada, y así pensar en un candidato único para el PJ.

LUQUE: DUDAS DE CARA A OCTUBRE Y UN OJO PUESTO EN 2027

El exintendente de Comodoro considera que, para ser candidato a diputado, necesita de un contexto partidario que hoy no está dado. Sabe que, con dos bancas en juego y en competencia con el oficialismo y La Libertad Avanza, hay más para perder que para ganar. “No está dispuesto a poner el cuerpo en un proyecto donde todavía no tiene los socios indicados”, resumen sus allegados.

También sabe que la decisión que tome de cara a octubre puede ser clave para lo que ocurra en 2027. Cualquier pieza que se mueva hoy puede generar un efecto mariposa en el futuro. Si su objetivo es volver a ser intendente, exponerse a una campaña que promete ser dura no parece ser la mejor estrategia. Distinto es si elige ir por revancha en la gobernación, elección que perdió en 2023 por apenas 2.000 votos.

“Luque podría encolumnar sectores del PJ detrás de él y es el rival más fuerte que tiene Torres pensando en la reelección. Es el único que pone nervioso al oficialismo cada vez que aparece. El tema es que él quiera jugar”, resume un importante dirigente peronista.

Ungido por Cristina Kirchner en 2023 como candidato a gobernador, el comodorense había mantenido un enfrentamiento con Massa por desacuerdos en la fecha en la que debían realizarse las elecciones provinciales. El exintendente de Comodoro quería que fueran a finales de abril, en conjunto con Neuquén y Río Negro. Finalmente, se impuso la postura del tigrense y Arcioni fijó la fecha para el 30 de julio.

Esas diferencias comenzaron a limarse hace algunas semanas, cuando el exministro de Economía le planteó a Luque la intención de que sea el candidato del PJ. El primer movimiento, luego de ese encuentro inicial, fue el cambio en la conducción del Frente Renovador chubutense. Las charlas continuaron y, según pudo saber ADNSUR, se intensificaron en los últimos días, cuando la confirmación de la condena y la prisión domiciliaria contra Cristina Kirchner fortalecieron las posturas de los que proponen la famosa “unidad hasta que duela”.

BOWEN: EL INTENDENTE “INFLUENCER” QUE PROMUEVE LA INTERNA

En 2015, con apenas 27 años, Dante Bowen fue elegido intendente de Dolavon y se transformó en el jefe comunal más joven del país. Aunque perdió ese título en manos de Luka Jones, quien asumió al frente de 28 de Julio con 24, aún conserva ese perfil renovador dentro del peronismo.

Eso se vio reflejado en la presentación de su candidatura, donde se manifestó a favor de la realización de internas abiertas que permitan elegir quién disputará un lugar en el Congreso, y en cómo plasmó esa campaña en las redes sociales, donde se mueve con una naturalidad impropia de los dirigentes políticos.

Con más de 11.000 seguidores en Instagram, Bowen se anima a la actuación, es la cara de un nuevo canal de streaming y le pone el cuerpo a los anuncios de los distintos espectáculos y eventos culturales que se realizan en Dolavon, una localidad que desde hace tiempo se destaca por sus fiestas populares, con el Chorilavon como uno de los atractivos principales. En abril de este año, el show de Eugenia Quevedo reunió a más de 25 mil personas en una ciudad que, según datos oficiales, no alcanza los 4.000 habitantes.

La candidatura de Bowen, quien el miércoles pasado estuvo en la Plaza de Mayo en apoyo a Cristina, cuenta dentro del PJ con el respaldo de Glinski. “Su figura expresa claramente una renovación dentro del partido y en el peronismo como fuerza política más amplia”, aseguró el ex titular de la PSA y actual diputado nacional.

Aunque algunos le adjudican un diálogo abierto con Torres y recuerdan su vínculo con Guillermo Aranda, hombre de extrema confianza del gobernador y secretario de Gobierno durante su primer mandato como intendente, Bowen dejó en claro su postura sobre la gestión provincial al momento de lanzar su candidatura. "Mi espacio político es opositor al gobierno de Milei y al gobierno de Ignacio Torres, porque entendemos que ellos son lo mismo", sostuvo.

Si bien aseguran que está decidido a “jugar” en octubre, desde el entorno de Bowen admiten que la intervención de Massa reabrió las conversaciones y que aún resta camino por recorrer para saber cuál será la decisión final del dolavense.

BÉLIZ: EL SINDICALISTA QUE SE REBELA ANTE “EL DEDO” DE BUENOS AIRES

La candidatura del mercantil Alfredo Béliz, y el lanzamiento de un espacio que busca competir por fuera del PJ, es el reflejo de la fragmentación que desafía hoy al peronismo en la provincia. "No vamos a ir por el sello o la 'cáscara' que tiene hoy el justicialismo. Nosotros no estamos por el sello, vamos a empezar a hacer gestiones porque hay que tener 'huevos' para ir a defender los derechos de la provincia", afirmó en el acto de presentación realizado a principios de mes en Puerto Madryn.

Con una extensa trayectoria sindical en el gremio más numeroso de la actividad privada en la provincia, que lo llevó no solo a estar al frente del SEC sino a ser director general de la obra social OSECAC, Béliz siente que es un “candidato natural” del peronismo y que ya declinó su candidatura en otras ocasiones en pos de una unidad que terminó fracasando. Recuerdos de 2019.

“Muchas veces fue postergado por decisiones que tomaron en Buenos Aires. Por ‘el dedo’ de dirigentes que impusieron a otros candidatos. Está decidido a que esta vez no ocurra lo mismo”, aseguran desde el entorno de “El Negro”, como lo llaman en la página oficial del sindicato.

Esa postura fue expresada públicamente por el camionero Taboada. “Basta de que nos digiten los candidatos en Chubut a dedo desde Buenos Aires, nosotros somos peronistas, ni de La Cámpora ni kirchneristas: peronistas ortodoxos y queremos volver a la doctrina de Perón”, aseguró durante el lanzamiento del espacio.

En ese contexto, la posibilidad de encolumnarse detrás de una candidatura de Luque parece lejana. Los detractores de Béliz dicen que esa negativa responde a un acuerdo con Torres y su cercanía con Nicolás Zárate, actual secretario de Trabajo provincial. “Es una persona de diálogo pero no hay ningún tipo de acuerdo. Su decisión de ir por afuera del PJ responde al desacuerdo con las decisiones que toma la conducción”, afirman quienes mantienen diálogo con el dirigente gremial.

Mientras tanto, el PJ que dirige Gustavo Fita se dedicó este fin de semana a dispersar “suspicacias” de cara a las elecciones del 26 de octubre. La fecha de las elecciones internas para definir los candidatos a diputados nacionales “se dará a conocer con suficiente antelación para evitar cualquier duda, por la propia alianza transitoria una ve constituida la misma y la Junta Electoral que una vez puesta en funciones llevará adelante todo el proceso electoral”, expuso el partido, vedando cualquier duda sobre la validez de último congreso partidario.

Por ahora, el partido está librado a su suerte y sus internas.