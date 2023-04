Massa convoca a un acuerdo de precios y salarios por tres meses para estabilizar la economía

El miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a empresarios y representantes de los trabajadores para "establecer el camino a seguir durante los próximos 90 días" en cuanto a los precios, con el objetivo de evitar "excusas injustificadas" en la subida de los dólares paralelos que puedan dar lugar a la remarcación de los productos.

La iniciativa del funcionario busca darle un poco de estabilidad a la economía argentina, tras la disparada del dólar blue, que rozó los 500 pesos.

Del encuentro, que se realizó en el Ministerio de Economía, participaron los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) y los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Sola (Seguro), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y Armando Cavalieri (Comercio), mientras que por el Movimiento Evita fueron Emilio Pérsico y Fernando Navarro y por Barrios de Pie, Daniel Menéndez (los tres son funcionarios del Gobierno).

Massa anunció que las importaciones dejarán de pagarse en dólares y pasarán a yuanes

La CGT y los movimientos sociales oficialistas rodearon a Massa para darle su respaldo en medio del complejo cuadro económico de la Argentina.

“Hasta el viernes, Massa se concentrará en estabilizar y desde el sábado, empresarios, sindicalistas y movimientos sociales estarán en una mesa para darle forma al ordenamiento económico”, revelaron fuentes del Ministerio de Economía luego del encuentro.

Massa les confirmó también a sindicalistas y dirigentes sociales que está encaminada la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y les hizo un pedido: “Vamos a ser garantes y controladores y les pedimos que nos ayuden a ser garantes y controladores de que haya abastecimiento y cumplimiento de acuerdos de precios”.

Argentina realizará el Mundial Sub 20 de fútbol: Este lunes se anunciará oficialmente

"Es clave sentar a la mesa a empresarios y los trabajadores para establecer el sendero de los próximos 90 días, que no haya trampas justificadas en esto que algunos vivos intentaron generar sobre al base de rumores y de versiones", afirmó Massa en una reunión con dirigentes de la CGT y de movimientos sociales en el Palacio de Hacienda.

El ministro también destacó el trabajo en conjunto que hicieron esta semana “para que menos trabajadores paguen Impuesto a las Ganancias en sus horas extras y en sus viáticos” y anunció otro alivio para los empleados en relación de dependencia: “Dentro de muy poquitas horas vamos a tener la oportunidad de que aún menos trabajadores paguen Impuesto a las Ganancias porque la suba del piso del mínimo no imponible se vuelve a corregir a partir de mayo a 503 mil pesos”.

Sergio Massa anunció que notificarán y rediscutirán el programa con el Fondo Monetario Internacional

“Por sobre todas las cosas -dijo Massa-, les quiero agradecer porque es un momento en el que el Estado tomó una decisión clave que es la de ponerse firme, la de no permitir la especulación, obviamente entendiendo que los mercados son transparentes, pero que a veces el Estado tiene la responsabilidad de darle certidumbre a la gente, al ciudadano de a pie, y entonces es mi tarea como ministro es tratar de garantizar un camino de estabilización y de dar certidumbre en los precios, en los salarios, en la asistencia social, en los programas de inclusión social y en los programas productivos, pero, sobre todas las cosas, de dar certidumbre en términos macroeconómicos”.

y secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, afirmó que “todos los sectores tenemos que hacer un frente común contra la crisis” y se quejó de “aquellos que llaman por tele, hacen notas en los diarios y que aumentan por las dudas de lo que va a venir”. Advirtió que “cuatro vivos manejan este dólar, aprovechando que el Estado tenía las manos atadas por un acuerdo con el Fondo Monetario”.

Reunión de Alberto Fernández y Sergio Massa en medio de la escalada del dólar blue

El funcionario agradeció al ministro que “haya roto ese acuerdo de no intervención en el mercado de cambio” y consideró que “el Estado ahora tiene que poner todas sus herramientas para dar esa batalla de anclar el dólar para que podamos bajar la inflación”. “Cuente con nosotros porque hemos aprendido que las crisis no son nunca favorables a nuestro pueblo y también cuente con nosotros para ir a marcar a los especuladores que han subido los precios y no los bajen a partir de ahora”.