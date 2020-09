CAPÍTAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, explicó cómo y porqué tomó la decisión de desplazar el Cuerpo Legislativo a Juan Emilio Ameri -quien renunció este viernes-, luego del escándalo que protagonizó durante la última sesión virtual en Diputados.

"Estaba presidiendo la sesión, veo lo que estaba sucediendo en la pantalla con el diputado Ameri y en ese momento me levanto de la presidencia, le pido al vicepresidente que me reemplace, les pido que bajen la conexion del diputado, que lo echen del recinto, convoco a las autoridades del frente de todos, volvi al recinto y les comunique a los diputados que se conforme la comision para su expulsion inmediata", detalló.

Y continuó: "Lo volvería a echar una y mil veces a ese diputado. No me arrepiento para nada. Ese diputado se burló de la gente, en un momento especial de la Argentina en pandemia, donde tenemos una situacion muy dificil de resolver, y no puedo admitir en un momento de sesion haya un tipo que haga eso".

"En un momento se ve que le avisaron al diputado Ameri de la situación y me acercan el teléfono porque me quería hablar. Yo dije que no lo iba a atender 'que renuncie o que lo ibamos a expulsar'", agregó.