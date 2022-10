Massa: "Es el segundo mes consecutivo que baja la inflación"

El ministro de Economía, Sergio Massa, conversó con periodistas estadounidenses y comentó que la pequeña desaceleración de la inflación que se registró en septiembre y que se conoció hoy “todavía no me conforma ni mucho menos”.

“Tomamos algunas medidas que generaron un primer paso descendente pero quiero ser sincero, porque para bajar la inflación hay que hacer un camino de orden fiscal, de superávit comercial, de cuidado de reservas y de una tasa de interés que fomente a los ahorristas argentinos a tener operaciones en pesos”. aseguró.

Esta semana, el INDEC dio a conocer que el incide de precios al consumidor creció 6,2% el mes pasado. Se trata de una cifra inferior al 7% de agosto y al 7,4% de julio, que contó con la ayuda de demoras en los aumentos de servicios públicos. La reducción, aseguró Massa, no está cerca de ser suficiente.

“Es el segundo mes consecutivo en el que logramos reducir la inflación pero es un número que todavía no me conforma ni mucho menos. La obsesión nuestra tiene que ser trabajar todos los meses para seguir recorriendo la escalera descendente”, dijo a un grupo de periodistas luego de dar una charla en la sede del Atlantic Council, un think tank basado en la capital estadounidense.

Massa analizó el último dato de inflación luego de un almuerzo con invitados del sector privado, empresarios y organismos multilaterales, la inflación también había sido uno de los principales temas por los que fue consultado. Antes, se había reunido además con Reina Irene Mejía, presidenta interina del BID, para firmar un crédito por USD 700 millones anunciado esta semana. En el almuerzo, priorizó la dinámica de precios por sobre otros temas.

“Hoy nuestra responsabilidad está puesta en estabilizar, nuestro desafío más importante es bajar la inflación”, cerró el ministro de Economía.