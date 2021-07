Más de 40 agrupaciones peronistas repudiaron los dichos de Ávila sobre la falta de capacidad de las mujeres

"Nos preocupa profundamente que un representante del Movimiento Obrero Organizado y figura pública incurra en esas expresiones", sostiene el documento que hicieron público desde el Frente de Todos, y consideraron que "algunos dirigentes no están a la altura de las circunstancias actuales".

El titular del gremio del Petróleo y Gas Privados, Jorge Ávila aseguró en las últimas horas que una mujer no puede encabezar una lista dentro del PJ por falta de "capacidad técnica". "Es lógico que el candidato que nos represente sea de Comodoro Rivadavia y no que encabece la lista una mujer", expresó en declaraciones radiales, argumentando que no cuentan con la "capacidad técnica para ir a elaborar el proyecto y llevar algo a Nación que nos pueda representar... Hoy no hay mujeres con esa condición".

Esta aseveración provocó el rápido rechazo desde distintos sectores de la sociedad, principalmente del sector político al que el gremialista pertenece, que difundió un comunicado con un amplio rechazo a sus dichos.

"Las Mujeres y Diversidades del Frente de Todxs de Chubut expresamos nuestro máximo repudio a los dichos del Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas del Chubut, Jorge "Loma" Ávila, con respecto al armado de listas electorales para Legisladores y Legisladoras de cara a las PASO 2021, refiriéndose a las mujeres como 'no tener la capacidad técnica para elaborar un proyecto y de llevar algo a Nación que nos pueda representar', y apuntando al género no de estar en condiciones 'para integrar una lista de candidatos'", comienza el texto que hicieron público.

"Nos preocupa profundamente que un representante del Movimiento Obrero Organizado y figura pública incurra en esas expresiones. Tristemente aún recordamos que mientra slas trabajadoras de Chubut y las representantes sindicales defendían sus derechos en las calles, el mencionado gremialista estuvo al servicio de la violencia contra nuestras propias compañeras".

"Escuchar declaraciones machistas, misóginas, y con elevado tono discriminatorio, después de tantos logros referidos a la equidad, la igualdad, los derechos adquiridos en relación al género y diversidades, no hace más que corroborar que algunos dirigentes no están a la altura de las circunstancias actuales, y solo restan con sus opiniones, mientras nosotras avanzamos UNIDAS en la búsqueda de una sociedad más justa y más igualitaria, en la que todos, todas y todes estemos incluidxs. Estas acciones no hacen otra cosa que probar la calidad y notoriedad de nuestras legisladoras actuales, a quienes pretende invisibilizar. Sus dichos afectan la integridad de todas las mujeres y diversidades que integramos el Frente de Todxs".

"Por todo ello, estando plenamente vigente la Ley N2 27 533 de Protección integral a las Mujeres, que particularmente tiene como objeto, visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política, EXIGIMOS al sr. Loma Ávila la inmediata retractación de sus dichos, y la reparación de la situación encarando acciones positivas como la implementación dela formación en género -LeyMicaela- en su persona y en el sindicato que representa"

"Del mismo modo, seguimos firmemente exigiendo la soberanía sobre el cupo femenino, en la libre determinación y organización de las mujeres sobre las compañeras que integrarán nuestras listas electivas. En pleno siglo XXI y con tantas luchas y derechos adquiridos, nos indigna profundamente la intromisión de algunos dirigentes sobre nuestras representaciones políticas"

"Somos las compañeras quienes elegimos a nuestras representantes. ¡Señores, no se entrometan más en nuestras decisiones!", finaliza el escrito.

El documento está firmado por:

Unidos por Madryn

Red Habitar Justo

Mujeres y Disidencias UyO

Mujeres y Diversidades Peronistas de Chubut

El Hormiguero

PJ Digital Comodoro Rivadavia

Mujeres 1° La Patria Corriente Nacional

Mujeres Irrompibles Diversidad y Género de Chubut

Agrupación Peronista 7 de Mayo Gaiman

Géneros y Disidencias. Nuevo Encuentro Chubut

Frente de Mujeres e Igualdad de géneros de

La Cámpora

Las Peronchas

Agrupación 7deMayo Trevelin

Comodoro de Pie

Movimiento Octubres CHUBUT

La Dignidad Confluencia Chubut

UTEP. Secretaría de Mujeres y Diversidad

Consejo de Localidad PJ Trelew

Consejo de Localidad PJ Esquel

Presidenta Consejo de localidad PJ Pirámides

Legisladora Nacional Estela Hernández

Legisladora Nacional Nancy Gonzalez

Agrupación Peronista 7 de Mayo Comodoro

Agrupación Pueblo Esquel

Rama Femenina Cordillerana - Mujeres Nacionales, Populares, Democráticas y Feministas

CTA de lxs trabajadorxs

Agrupación Las Evitas

Emergentes Dolavon

Agrupación Viento Sur

Frente Peronista Chubut

Movimiento Ciudadano La Capitana

Legisladora Nacional Rosa Muñoz

Agrupación La 3 Banderas – Chubut

Agrupación La Comodorense

Agrupación Alicia Eguren

Banderas del Peronismo

Legisladora Nacional (MC) Ana Llanos

Movimiento Gualjaina y los Parajes (MGyLP)

Bloque PJ HCD Trevelin

Red de Concejalas del Frente de Todxs CHUBUT