El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este jueves que las acusaciones contra José Luis Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, no son “una situación menor”, y sostuvo que, pese a todo, no debería “dar un paso al costado” en su postulación.

“No es una situación menor. Obviamente yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente, pero no creo que tenga que dar un paso al costado salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, dijo Francos en la AmCham.

El jefe de Gabinete se refirió así a las acusaciones sobre 200.000 dólares que Espert habría recibido de Federico ‘Fred’ Machado, detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, donde ya fue condenada su socia, Debra Lynn Mercer.

“Tiene que dar una explicación clara para la opinión pública y salir de esta situación”, sostuvo el jefe de Gabinete, al tiempo que explicó que “la denuncia de Grabois” contra Espert “forma parte de la política a días de las elecciones”.

En medio de la polémica, Espert brindó una entrevista televisiva en la que evitó responder a la pregunta concreta sobre si recibió o no un pago de 200.000 dólares por parte de miembros vinculados a la presunta organización criminal.

“Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois. Es una campaña sucia, son operaciones que arman ellos. Yo contesto, pero terminamos en el chisme de peluquería de siempre. A Grabois le voy a contestar adonde radicó la denuncia”, sostuvo ante las reiteradas consultas de los periodistas de A24.

Este mediodía se vio al actual diputado y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires caminar por los pasillos de Balcarce 50 rumbo al despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene en el primer piso, en el Salón Martín Fierro.

A paso firme y sin dar declaraciones sobre el tema, el legislador que preocupa a más de un integrante del equipo que rodea al presidente Javier Milei, el único defensor férreo que le queda, trabaja para cumplir con las voluntades que dejaron manifiestas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Guillermo Francos, y clarificar su discurso.

Ambos funcionarios reclamaron esta mañana que el ex Juntos por el Cambio vuelva a los medios de comunicación a aclarar su confuso testimonio, en el que no pudo negar haber recibido aportes de campaña del empresario Machado, acusado de narcotraficante.