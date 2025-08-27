Martín Menem vinculó las denuncias en la ANDIS con una operación política del kirchnerismo: "están super editados"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) forman parte de una maniobra política del kirchnerismo.

El dirigente oficialista afirmó que los audios filtrados son “editados y falsos” y pidió que la causa avance en los tribunales.

En declaraciones a LN+, Menem afirmó que el episodio se inscribe en el marco de la campaña electoral y que busca afectar a La Libertad Avanza (LLA) a pocos días de los comicios en la provincia de Buenos Aires. “Todo indica que esta operación viene del lado del kirchnerismo”, señaló, y agregó que el objetivo sería frenar un buen resultado del oficialismo en el distrito más poblado del país.

El legislador defendió tanto a Karina Milei como a su primo, Eduardo “Lule” Menem, asegurando que confía plenamente en ambos. “Pongo las manos en el fuego por ellos”, remarcó. También descartó cualquier validez de los audios difundidos: “El contenido es absolutamente falso, nadie puede asegurar que sean auténticos. Están super editados”.

Menem explicó que el Gobierno decidió apartar de manera inmediata a Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, luego de conocerse las grabaciones. Justificó la medida en dos motivos: la falta de denuncia de la situación y los comentarios negativos hacia otros miembros del gabinete. “Había que separarlo por alguno de esos dos motivos”, resumió.

El dirigente riojano insistió en que la estrategia oficial es dejar que actúe la Justicia y evitar pronunciamientos prematuros. “Creemos en la división de poderes. El kirchnerismo estaría hablando de lawfare y apretando jueces. En un Estado de Derecho las pruebas se definen en los tribunales, no en los medios de comunicación”, dijo.

En ese marco, relativizó la magnitud del escándalo y anticipó que podrían aparecer nuevas acusaciones en las próximas semanas. “Estamos en campaña, hay un espacio que gobernó 20 años y fue una catástrofe. No descartes que aparezcan otras operaciones”, advirtió.

Sobre su relación con Spagnuolo, Menem aseguró que no tiene vínculos personales y que lo conoció en la campaña electoral y durante el debate por la emergencia en discapacidad. También respondió a las versiones que lo vinculan con la droguería Suizo Argentina. “Conozco a la familia porque tengo una empresa de suplementos dietarios, pero nada más”, aclaró.

El presidente de Diputados también rechazó las acusaciones sobre supuestos lujos en el entorno oficialista. “Ahora dijeron que vieron a Lule andando en una Ferrari. ¿Hasta cuándo van a tirar esas cosas?”, cuestionó.

Finalmente, Menem insistió en que el Gobierno no puede distraerse con cada controversia en los medios. “El Presidente no puede estar contestando ante cada bomba de humo. Tenemos un rumbo político y económico, y no podemos frenar el trabajo por esto”, expresó.