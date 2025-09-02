En los últimos días se generó una polémica en torno a la difusión de presuntos audios que registran conversaciones privadas de Karina Milei dentro de la Casa Rosada. En ese marco, el pasado lunes la justicia tomó una contundente medida y durante este martes 2 de septiembre Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, habló en sus redes sociales.

Menem calificó la situación como "un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral". En relación al nuevo audio que se le adjudica a Karina Milei, pese a la prohibición judicial de su difusión, aclaró que "en el hipotético caso de que este fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

El legislador destacó que los encuentros con la secretaria de la Presidencia y otros funcionarios oficialistas "se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza".

"Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei", aseguró Martín Menem tras los polémicos audios

Además, agregó: "La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo".

Menem reiteró que "la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas" de funcionarios del Gobierno "es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral".

Cabe destacar que el audio difundido no compromete directamente a Karina Milei y solo contiene una mención a Menem, quien en el mismo clip es elogiado: "Yo respeto a Martín como cabeza".

Finalmente, Menem cerró su pronunciamiento con una fuerte crítica a quienes buscan desestabilizar al gobierno: "El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación".

QUÉ DIJO MILEI

El presidente de la Nación citó el tuit de Menem y apuntó contra el periodismo. "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real", agregó. "No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin", concluyó.

