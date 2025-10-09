Martín Menem cruzó a Facundo Manes tras la versión de supuestas amenazas: “Vuelve a mentir”

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó haber amenazado a Facundo Manes y calificó como “absolutamente falsas” las declaraciones del diputado nacional, quien lo había acusado públicamente de haberlo intimidado antes del inicio de la sesión en la que se debatía la limitación al uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) impulsados por el Gobierno de Javier Milei.

El hecho cobró notoriedad luego de que Manes publicara un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), donde afirmó que Menem le había dicho: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”. La denuncia generó repercusión inmediata en el Congreso y fue retomada durante la sesión por distintos bloques opositores.

Durante una entrevista posterior, Menem rechazó categóricamente la acusación y recordó otro episodio en el que, según él, Manes también habría mentido. “Llorando el diputado, diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras para que no ocurra nada dentro de la Cámara de Diputados. No había ocurrido nada”, señaló.

El dirigente riojano agregó que aquella denuncia fue finalmente desestimada y aprovechó para cuestionar la veracidad de las nuevas acusaciones. “De hecho, hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir. Por lo tanto, quería que quede todo claro, porque tengo un trato absolutamente cordial con él”, sostuvo.

En ese mismo sentido, Menem vinculó las declaraciones del legislador radical con el clima de campaña electoral. “Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando. Era lo único que quería aclarar”, expresó ante la prensa.

Consultado sobre qué beneficio obtendría Manes al mentir, el titular de la Cámara Baja respondió: “Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña y se ve que el vale todo los lleva a faltar a la verdad”.

Mientras tanto, el diputado Diego Juliano, jefe de bloque de “Democracia para Siempre”, pidió una cuestión de privilegio durante la sesión para repudiar el presunto hecho. “Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca y se tiene que sostener, aunque usted se haga el distraído”, lanzó Juliano mirando directamente a Menem, a quien acusó de “apretar diputados en los pasillos”.

Juliano también cuestionó la forma en que el riojano ejerce la presidencia del cuerpo. “Usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede. Eso es un atropello, y si usted cree que nos va a arrastrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo”, advirtió.

El conflicto entre ambos legisladores se da en un contexto político marcado por la tensión entre oficialismo y oposición en el Congreso, donde se discute el alcance del poder presidencial en materia de decretos. Manes, que viene impulsando una agenda diferenciada dentro del radicalismo, también protagonizó recientemente otro cruce público al presentar un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara Baja, tras el escándalo narco que lo involucró.

Desde el entorno de Menem aseguraron que el presidente del cuerpo legislativo no tuvo ningún contacto personal con Manes antes del inicio de la sesión, y que todo se trató de “una maniobra mediática”. Sin embargo, desde la bancada de “Democracia para Siempre” ratificaron la denuncia y solicitaron que el tema sea tratado por la comisión de Asuntos Constitucionales.