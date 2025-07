Mientras la escena política chubutense comienza a reconfigurarse de cara a las elecciones legislativas nacionales, el peronismo debate su futuro en un clima marcado por tensiones internas, la figura de Cristina Kirchner presa y la necesidad de definir liderazgos.

En este escenario, Martín Buzzi, exgobernador de la provincia, expresó un respaldo abierto a Dante Bowen y dejó definiciones contundentes sobre la forma de construir poder dentro del justicialismo: "Si repetimos lo mismo, más caro, vamos a tener un montón muy parecido".



En diálogo con ADNSUR, Buzzi relató cómo se involucró nuevamente en la vida interna del peronismo provincial y explicó qué lo motiva:

"Yo la verdad que lo que tengo interés, obviamente, es todo lo que sea y todo lo que implique pegarle una refrescada a las posibilidades que tiene el peronismo en la ciudad y en la provincia. Voy a ser siempre parte. Yo soy parte de discursos o formaciones que no atrasen".

Durante el fin de semana, Buzzi fue uno de los principales oradores en el famoso "asado de Laprida" del que tanto se habló en las últimas horas. Allí, ya desde los choripanes del inicio planteó su mirada y además la voluntad de apuntalar la campaña del intendente de Dolavon, junto a otros dirigentes como José Glinski e incluso algunos funcionarios del actual gabinete municipal. En ese marco, no dudó en manifestar su convencimiento respecto a al potencial de Bowen:

"Realmente veo que tiene interés, que tiene vocación, personas como Dante, como el mismo José Glinski, como el mismo "Pepo" Ostoich. Dice que está interesado, que tiene ganas de transformar la realidad, y se llama a acompañarlo para que llegue lo más lejos que pueda".

Consultado sobre si su apoyo responde a una preferencia positiva por Bowen o a un rechazo a otras alternativas, fue claro:

"Es un poco de las dos cosas, y está bien. Me gusta Dante Bowen, pero además no me gustan los otros. El grupo que representa Dante Bowen me gusta y me interesa y quiero que le vaya sinceramente bien, porque creo que refresca las últimas opciones que presentamos desde el peronismo como opción política".

Para Buzzi, la forma de legitimar candidaturas es la competencia interna y no la imposición de listas de unidad desde cúpulas reducidas:

"Después de dirimir la candidatura, sí, unificar. Pero sobre la base de un poder que esté legitimado. Porque lo otro es una mesa muy chica con cuatro personas decidiendo a quién va. Eso no engancha, eso no enamora a nadie".



Y agregó: "Lo que queremos nosotros es ganar la próxima elección. Bueno, para eso hay que legitimar otra cosa, no lo que hay".

El exmandatario insistió en que el mecanismo de internas abiertas sería el camino más saludable: "Primero hay que dirimir, legitimar, y una vez que está legitimada, salir unificado para afuera. No está mal el mecanismo de definición interna".

Sobre la eventualidad de que quien pierda las internas se niegue a acompañar, Buzzi consideró que debe primar la madurez política:

"Debería ser así. Hay que hacerlo porque creo que el proyecto más estimulante es rumbo al 2027. Me parece que hay que construir una cosa mucho más amplia y abarcadora como opción para la sociedad de lo que se presentó la última vez".

La presencia de funcionarios municipales en las actividades del espacio que promueve a Bowen alimentó las especulaciones sobre un apoyo implícito del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili. Sin embargo, Buzzi relativizó esa lectura:

"No creo que sea una cuestión de apoyo del intendente. Algunos funcionarios lo hacen en carácter de militantes políticos, en la misma condición en la que fui yo. Mi interés es alentar la construcción en el mundo peronista, construir un espacio de poder que permita a esta visión social, abarcativa, cristiana y solidaria recuperar el poder a nivel provincial".

Asimismo, confirmó que mantiene diálogo con Macharashvili y que incluso se reunieron días atrás: "Sí, con Othar hablo. De hecho, estuve con él el día viernes. Este tipo de cuestiones son las cosas que tiene que poder expresar públicamente también él".

En cambio, sobre su relación con el exintendente Juan Pablo Luque, Buzzi marcó distancia: "No tengo nada con él, ni personal ni nada, pero hace mucho tiempo que no hablo. Además, tenemos concepciones distintas de cómo encarar los vínculos".

Para Buzzi, el contexto nacional de crisis y la prisión de Cristina Kirchner funcionan como un factor que empuja a la unidad, pero insiste en que primero hay que oxigenar el proyecto y legitimar nuevas caras:

"El tema de Cristina presa es un inductor a la unificación, sin duda. Pero en el caso nuestro, en Chubut, la legitimación tiene que venir por este mecanismo de dirimir internamente las cuestiones".

La cuenta regresiva rumbo a las internas ya empezó y promete tiempos movidos. Mientras tanto, Buzzi apuesta a que la renovación que encarna Bowen logre "enamorar" a una sociedad que, según afirma, reclama otras propuestas:

"Se trata un poco de eso. Acompañar propuestas que tengan estas otras características y fundamentalmente pegarle a la ciudad y a la provincia una bocanada de aire fresco".