El empresario Mario Pergolini aseguró que en las próximas elecciones está más cerca de votar a Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó a Javier Milei y definió como “complicado” al vicepresidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme.

“Román es complicado. A mí no me gusta poner mucho los puntos sobre él. A mí me parece que él tiene una mirada, que a mí no me parece la correcta sobre cómo llevar las cosas. Al principio nos llevábamos bien y después me fue muy difícil”, destacó en una entrevista en La Nación +.

"Si no tenés las herramientas ni los interlocutores para llevarlo adelante en un mundo como el fútbol, no es sencillo. Todos los que están dentro del fútbol creen que hay una sola manera de mirar el fútbol. Entonces, cuando llega otro, o les hace ruido, o no se quieren animar a eso. A mí me pareció que eso no lo podía llevar a cabo”, describió al referirse al mundo del fútbol que integró por poco tiempo en la actual conducción de Boca.

Al hablar de política, consideró que Milei “se nos escapó de las manos” cuestionó las posiciones que lleva adelante en relación a varios temas de su plataforma y en cambio se pronunció por la necesidad de contar con alguien “que dialogue”.

“Se nos escapó de las manos, es muy difícil llevar adelante lo que propone... Y no basta con que sea un loco lindo”, dijo.

En ese sentido, resaltó su preferencia en el actual contexto por Horacio Rodríguez Larreta, “porque sabe hacer equipos y dialoga con todos, que creo que es lo que está haciendo falta”.

“El próximo presidente debe ser alguien que gestionó”, añadió cuando Eduardo Feinmann le preguntó concretamente si prefería a Larreta.

En cambio, consideró que Patricia Bullrich reune otras características que no son las que prefiere para los próximos años.