La intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, se refirió a la armonización tributaria impulsada por el gobernador Ignacio Torres y se mostró de acuerdo con la iniciativa; además, celebró que el proyecto de la planta de tratamiento de líquidos cloacales sigue entre las obras a financiar por Nación y rechazó la alternativa impulsada por la oposición para el camino Perón.

Durante el reciente encuentro entre intendentes y el gobernador Torres, se debatió la unificación de la alícuota de Ingresos Brutos en toda la provincia. Peralta valoró el espacio de diálogo con el Ejecutivo provincial y consideró positiva la iniciativa: “La intención es que no compitamos entre municipios con diferentes cargas impositivas y que podamos generar condiciones propicias para que los privados puedan invertir”, expresó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Como ejemplo, mencionó que a través del Consejo de Responsabilidad Fiscal que integran todos los municipios ya se unificó el impuesto Automotor en una misma alícuota, lo que ahora se buscará hacer con los Ingresos Brutos.

Actualmente, Rada Tilly aplica una alícuota del 2,5% sobre Ingresos Brutos, que representa el 20% de los recursos genuinos del municipio.

La propuesta de armonización se desarrollará en el marco del Consejo de Responsabilidad Fiscal, donde se buscará consensuar un esquema común entre comunas con distintas realidades económicas.

“El objetivo es aliviar la presión del Estado para que quienes apuestan por nuestra provincia, lo puedan hacer”, resumió. Todavía no está definida cuál será la alícuota provincial, ya que es algo que se evaluará en los próximos meses entre todos los municipios.

Además, mencionó que se discutió la posibilidad de que el impuesto a los Ingresos Brutos sea absorbido por un futuro IVA provincial, una propuesta aún en etapa inicial impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Se charló de los planteos a nivel nacional y desde Provincia siempre hubo acuerdo en aliviar la presión fiscal, pero viene de la mano con otras discusiones que se vinculan a desequilibrios en términos de lo que Nación recauda y no coparticipa a las provincias -indicó-. Si todos vamos a hacer el esfuerzo para aliviar fiscalmente el bolsillo de consumidores y empresas, debe ser un esfuerzo equitativo. Debemos poner blanco sobre negro en términos de coparticipación y las responsabilidades de Nación”.

La planta de tratamiento: prioridad confirmada, pero sin fecha de reinicio

Desde Buenos Aires, Peralta informó sobre las gestiones ante el director nacional de Agua Potable y Saneamiento, Vicente Heredia, por la continuidad de la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Se trata, según la mandataria, de la obra más importante para la ciudad. “Lo positivo es que nos confirmaron que sigue siendo una obra prioritaria dentro del escaso grupo que el gobierno nacional decidió continuar”, explicó.

Actualmente, la obra presenta un avance del 10%, aunque ese número no refleja los equipos ya adquiridos. El desarrollo fue frenado por cuestiones administrativas y por la falta de pago de certificados por parte del Estado nacional.

La planta tenía un plazo original de ejecución de 900 días, más un año de operación técnica por parte de la empresa constructora antes de su entrega al municipio. Peralta enfatizó que “a pesar de los cambios de gestión y traspasos entre organismos, seguimos gestionando para que se retomen los trabajos”.

Sin embargo, indicó que aún restan procesos administrativos entre el organismo y la empresa, para poder concretar el reinicio de los trabajos.

Camino Perón: críticas a la propuesta vecinal y búsqueda de nuevas opciones

En cuanto a la traza alternativa que propusieron los concejales del Partido Vecinal de Rada Tilly para el camino Juan Domingo Perón, que apunta a evitar el paso por el tramo crítico en el cerro Punta Piedras, Peralta descartó como inviable dicha idea.

Según detalló la jefa comunal, los concejales Dolores Alvarez y Guillermo Janeiro presentaron una propuesta de traza que atravesaba el barrio Solares del Marqués y empalmaría con la zona por la que pasará un futuro emprendimiento privado.

“Lo que me presentaron fue el presupuesto de una empresa privada, por 767 mil dólares dólares -precisó-. Entiendo que es una propuesta del partido Vecinal, pero lo que me presentaron es un proyecto privado para unir el camino desde el puente del camino alternativo hacia el barrio Solares, atravesando la ladera norte del cerro Punta Piedras, en forma paralela a la ruta 3”.

Sin embargo, planteó su discrepancia con la idea: “Recibimos la iniciativa con respeto, pero no coincidimos en que sea viable. Implicaría atravesar una zona residencial no diseñada para soportar un volumen de tránsito elevado, y además demandaría recursos que hoy no tenemos”, indicó.

Sin embargo, reafirmó su voluntad de seguir evaluando alternativas. “Es fundamental encontrar soluciones viales, pero deben ser responsables desde el punto de vista urbanístico, técnico y económico -concluyó-. Veo mucho más viable una salida desde la ruta 3, para lo que tendríamos que avanzar en nuestro proyecto de ampliación de la salida hacia la ruta, evitando el paso por zonas como barrio Industrial, aunque hay muchas otras variables que deberían analizarse”.