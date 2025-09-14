Marcha en Comodoro Rivadavia contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Las universidades públicas de todo el país convocaron a una jornada nacional de protesta contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

En Comodoro Rivadavia, la marcha se realizará este martes 17 de septiembre, con salida a las 16:00 desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y un acto central a las 17:00 en la intersección de Moreno e Hipólito Yrigoyen.

El Congreso de la Nación había aprobado por amplia mayoría la norma, que establecía la actualización de los gastos de funcionamiento de acuerdo a la inflación, la recomposición de salarios docentes y no docentes, y la protección de becas, materias, investigación y extensión. Sin embargo, la medida fue vetada por el presidente Javier Milei.

Desde la UNPSJB señalaron que las universidades ya enfrentan un desfasaje del 134% en funcionamiento y más del 80% en salarios, situación que “se refleja en la reducción de cupos, becas y actividades académicas”.

“Defendemos la universidad pública porque representa solo el 1% del PBI, pero significa el 100% de las oportunidades para millones de estudiantes en todo el país”, indicaron las comisiones interclaustro de las sedes de Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, que unificaron la convocatoria.

La protesta también incluirá un reclamo contra el veto a la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, medida que afecta al sistema de salud público.

“Sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo para la Argentina”, remarcaron los organizadores de la movilización.