Este miércoles 5 de marzo, Manuel Adorni aclaró que el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) no levantará "por sí mismo" el cepo cambiario. Así lo indicó el vocero presidencial durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Si bien resaltó que aún no está cerrado, se espera que se logre el acuerdo en el primer cuatrimestre del año.

Por otra parte, el vocero afirmó que el objetivo es que el acuerdo quede cerrado antes de que finalice el primer cuatrimestre, y aseguró que el texto no debería presentar dificultades para ser aprobado en el Congreso.

"Todavía no está cerrado, pero no tenemos dudas de que no tendrá inconvenientes en términos legislativos", señaló Adorni, mostrando confianza en que el entendimiento será respaldado por los legisladores.

Tras el crimen de una nena de 7 años, el Gobierno ratificó su intención de bajar la edad de imputabilidad

LAS NEGOCIACIONES CON EL FMI

Cabe recordar que, en medio de las negociaciones por el acuerdo económico, el pasado viernes 28 de febrero, Gita Gopinath, número dos del organismo económico, mantuvo una reunión virtual con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En esa ocasión, consideró como “excelente” el encuentro.

“Se están logrando muy buenos avances en las negociaciones para un nuevo programa respaldado por el Fondo para seguir mejorando la estabilidad y el crecimiento en Argentina”, señaló Gopinath en su cuenta de X.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Por otra parte, en los últimos días, también hubo una reunión cara a cara entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante el último viaje de Milei a Estados Unidos. En esa ocasión, Georgieva también utilizó las redes sociales para dar detalles sobre la charla con el presidente argentino, destacando los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que favorezca el plan de estabilización y crecimiento de Argentina.

En su publicación, Georgieva mencionó: “Hoy recibí al presidente Milei en el FMI para hablar sobre el plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa con el FMI.”

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR