Maira Frías y Julián Moreira encabezan la lista a la diputación de La Libertad Avanza en Chubut

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, oficializó sus listas de candidatos para las elecciones nacionales de octubre de 2025, tanto para la categoría de diputados nacionales por Chubut como para el Consejo de la Magistratura, en las circunscripciones de Trelew y Esquel.

Los candidatos titulares a diputados nacionales son:

Dra. Maira Frías (Comodoro Rivadavia) Dr. Julián Moreira (Trelew)

Candidatos suplentes:

C.P.N. Silvina Florentino (Puerto Madryn)

Sr. Leandro Ruata (Puerto Madryn)

Para el Consejo de la Magistratura, los postulantes son:

Trelew:

Facundo Lazzaro (Rawson) Supl. Anselmo Fleitas (Rawson)

Esquel:

Cristian Ortiz (Esquel) Supl. Esteban Blanco (Esquel)

Las listas fueron fruto del consenso y trabajo realizado en coordinación con la mesa política nacional que conduce la presidenta del partido, Karina Milei, y el presidente de LLA en Chubut y actual diputado nacional, César Treffinger.

Desde La Libertad Avanza se destacó que los candidatos representan a ciudadanos comprometidos con el cambio profundo que impulsa el gobierno nacional, alejados de la casta política tradicional.

“Vamos a defender las ideas de la libertad en cada espacio político institucional, respaldando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei, elegido por el 59% de los chubutenses en la última elección nacional", señalaron desde la conducción del partido.

Y agregaron: "En este nuevo turno legislativo, confiamos en que el pueblo de Chubut volverá a ratificar de forma categórica su apoyo a LLA, para otorgar más diputados al presidente en el Congreso Nacional y así profundizar el plan de gobierno basado en las ideas de la libertad, que consideramos son las únicas capaces de traer prosperidad a todos los argentinos”.

En medio del anuncio, el Diputado Nacional de Chubut por La Libertad Avanza y presidente del partido en la provincia, César Treffinger, subió un posteo a X donde presentó a los candidatos. Al final del texto, aseguró: “En 2025 la elección es clara: KIRCHNERISMO O LIBERTAD”. El tuit fue respondido por el propio Milei en su perfil.