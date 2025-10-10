Maira Frías se reunió con Javier Milei y reafirmó su candidatura por La Libertad Avanza

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Chubut, Maira Frías, participó este jueves de un encuentro junto al presidente Javier Milei.

La actividad tuvo lugar en un espacio de reunión política donde se buscó fortalecer el apoyo al proyecto impulsado por el mandatario nacional, tanto a nivel nacional como provincial.

Frías estuvo acompañada por su compañero de fórmula, Julián Moreira, y otros integrantes del espacio libertario. Durante la jornada, se trataron temas relacionados con la estrategia electoral, la comunicación de las propuestas y la consolidación del respaldo ciudadano de cara a los próximos comicios.

A través de sus redes sociales, Maira Frías compartió imágenes del encuentro y transmitió un mensaje dirigido a los votantes: “No tiremos el esfuerzo a la basura, acompañemos al Presidente Javier Milei este 26 de octubre. LA LIBERTAD AVANZA”. La publicación fue acompañada de fotografías junto al presidente, mostrando la sintonía entre los candidatos y el jefe de Estado.

La candidata destacó la importancia de la continuidad del proyecto de transformación que impulsa Milei, con foco en fortalecer las iniciativas de liberalización económica, transparencia y modernización institucional. Asimismo, llamó a los ciudadanos a acompañar las propuestas del espacio y reafirmó el compromiso de La Libertad Avanza con la provincia de Chubut.

Según fuentes del equipo de campaña, la jornada incluyó un repaso sobre los ejes de gestión que el Gobierno Nacional ha desarrollado durante su mandato, así como la planificación de acciones orientadas a mantener el contacto con los votantes y explicar las medidas y objetivos del espacio libertario.

La presencia de Frías junto a Milei busca consolidar el voto de La Libertad Avanza en Chubut y visibilizar la relación directa entre los candidatos locales y la conducción nacional. El encuentro también permitió reforzar los mensajes sobre el cambio económico y político que el presidente impulsa, con miras a generar adhesión entre los ciudadanos de la provincia.