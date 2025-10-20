En el marco de su campaña como candidata a diputada nacional por Chubut, Maira Frías, representante de La Libertad Avanza, recorrió este sábado las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, consolidando el crecimiento del espacio del presidente Javier Milei en la provincia.

Frías estuvo acompañada por su compañero de fórmula, Julián Moreira; el diputado nacional César Treffinger; y numerosos referentes provinciales, jóvenes y simpatizantes de La Libertad Avanza. Durante su visita, caminaron por distintos sectores de ambas ciudades, conversaron con vecinos y compartieron actividades con la comunidad local.

Frías recorrió Trelew y Madryn en la recta final rumbo a las elecciones del domingo 26 de octubre
Foto: Prensa LLA Chubut
"En Trelew con este equipazo y en Puerto Madryn junto a esta hermosa gente", expresó la candidata de Milei en sus redes sociales, reflejando el clima de entusiasmo y apoyo que recibió durante toda la jornada.

Maira Frías destacó el respaldo creciente de los chubutenses al proyecto de transformación profunda que impulsa el Gobierno nacional. "Cada día, cada persona que nos cruzamos nos transmite su apoyo. Nosotros no venimos por ningún proyecto personal, ni a prometer soluciones mágicas vendiendo humo. Venimos a comprometernos, a trabajar con convicción para poner a la Argentina de pie", señaló.

Maira Frías fortalece su candidatura en Chubut con masiva presencia en Trelew y Puerto Madryn
Foto: Prensa LLA Chubut
En ese sentido, remarcó que el objetivo de su candidatura es claro: "Darle al presidente Javier Milei un diputado más por Chubut, para que pueda avanzar con las reformas estructurales que el país necesita". Maira Frías cerró su mensaje con una definición política contundente: "No nos vamos a quedar a mitad de camino. La libertad avanza, o la Argentina retrocede".

Maira Frías: “La libertad avanza o la Argentina retrocede”, en su campaña por un lugar en el Congreso
Foto: Prensa LLA Chubut

Gacetilla Prensa La Libertad Avanza Chubut, supervisada e intervenida por un periodista de ADNSUR

