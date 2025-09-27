Maira Frías recorrió Sarmiento junto a candidatos locales de La Libertad Avanza

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Maira Frías, encabezó una recorrida por la localidad de Sarmiento como parte de sus actividades de campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre.

Durante la visita, Frías compartió actividades junto a los postulantes locales del espacio, que participarán de los comicios municipales programados en la ciudad para el 2 de noviembre. La agenda incluyó la d istribución de material informativo, charlas con vecinos y la exhibición de una boleta única de papel de gran tamaño , con el objetivo de explicar el nuevo sistema de votación que se implementará en la provincia.

En sus redes sociales, la candidata agradeció el recibimiento en la ciudad y remarcó la importancia de consolidar el modelo político que representa La Libertad Avanza a nivel nacional. “Conversamos sobre la herencia que recibió este gobierno y el trabajo que lleva adelante el presidente Javier Milei. Los vecinos están viendo los resultados de un gobierno que cumple, y por eso seguirán apoyando este modelo de país”, expresó.

La candidata de Milei en Chubut recorre la provincia: “No podemos desperdiciar el esfuerzo que ya hemos hecho”

La lista de concejales que acompaña a Frías en Sarmiento está integrada por Natalia Aguiar, Gerónimo Ormeño, Karina Arratia, Fabricio Casco y Paola Chinchilla como candidatos titulares. En tanto, los suplentes son Raúl Rojas, María Lilia Laurie y Marcelo De Miranda.

Los referentes locales participaron activamente en la jornada, donde dialogaron con los habitantes sobre temas vinculados a la coyuntura nacional y municipal. Según explicaron, uno de los ejes de la campaña es informar sobre el funcionamiento de la Boleta Única Papel (BUP), un mecanismo que se aplicará por primera vez en las próximas elecciones.

Petroleros realizará un paro en los yacimientos de Pecom y reclama respuestas de YPF

La visita de Frías se enmarca en la estrategia del espacio oficialista de reforzar la presencia territorial en distintas localidades de Chubut. Desde La Libertad Avanza aseguran que buscan consolidar la adhesión al proyecto de Javier Milei en la provincia y replicar el respaldo obtenido en las elecciones nacionales previas.

Con el cronograma electoral en marcha, los candidatos de LLA intensifican recorridas en distintas ciudades de la provincia. En el caso de Sarmiento, el objetivo es combinar la campaña nacional con la difusión de la propuesta local, que competirá en un escenario municipal desdoblado.

Vidal denunció que Cristina y Máximo Kirchner dieron un “golpe judicial” en Santa Cruz

A menos de un mes de las elecciones legislativas y con un calendario que incluye la elección de concejales en Sarmiento, el espacio libertario apuesta a reforzar su presencia en cada localidad chubutense. La recorrida de Frías buscó transmitir el mensaje central de la campaña: respaldar la continuidad de las políticas impulsadas desde la Casa Rosada y garantizar representación parlamentaria y municipal alineada con el oficialismo nacional.