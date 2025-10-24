La primera candidata a diputada nacional por Chubut de La Libertad Avanza, Maira Frías, participó este jueves del cierre de campaña realizado por el presidente Javier Milei en la ciudad de Rosario.

“Me honra acompañar a Javier Milei en este momento tan importante de nuestra historia. Chubut te lo agradece, Presidente. Este domingo 26 de octubre, vamos todos a votar.

O terminamos lo que empezamos, o retrocedemos y tiramos todo este esfuerzo a la basura. En Chubut, lista 96, el águila”, publicó la candidata, junto con un video que la mostraba en el escenario.

Frías había realizado el cierre de campaña provincial el miércoles en Comodoro. Estuvo acompañada por su compañero de fórmula Julián Moreira (Trelew), los candidatos suplentes Silvina Florentino y Leandro Ruata (ambos de Puerto Madryn), y contó con la presencia destacada del diputado nacional César Treffinger.

Durante el evento, Maira Frías agradeció el acompañamiento del pueblo chubutense y apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que vinculó con los problemas estructurales de la provincia. “Juan Pablo Luque es parte de lo mismo de siempre. De los que fundieron Chubut, de los que se llenaron de poder mientras las escuelas se caían a pedazos y la gente no llegaba a fin de mes. Es Massa, es Cristina, es Arcioni. Son los que prometieron progreso y dejaron crisis, deuda, pobreza. No hay renovación ahí. Hay continuidad del fracaso. Esta vez, no podemos volver atrás”, expresó.

Con tono enfático, aseguró que La Libertad Avanza es la única fuerza que se plantó contra el modelo anterior: “En esta elección, hay muchos carteles. Pero solo una fuerza se animó a decir lo que nadie decía, a bajar el gasto y terminar con los negocios de la política. Esta elección se gana con coraje, y el cambio real ya empezó. No lo detengamos ahora. La Libertad avanza o Argentina retrocede”.

El presidente Milei sostuvo que en las elecciones legislativas del domingo próximo hay que votar para “defender todo el camino recorrido” y consideró que tras ese día “va a cambiar en serio la Argentina”, al encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Rosario.

“O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista, por eso esta elección del domingo es tan importante”, sostuvo el mandatario ante una gran cantidad de militancia libertaria reunida en el Parque España, desde donde aseguró que “a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.

Y añadió: “Dicen algunos que las elecciones de medio término son irrelevantes, eso es lo que les quieren hacer creer los políticos, quieren fomentar la apatía, vamos a darle vuelta las urnas”.

También apuntó duro contra la candidata a diputada nacional por Santa Fe de Fuerza Patria, Caren Tepp, de quien dijo que “se presenta una usurpadora de tierras, una candidata que dice alegremente que no quiere una Argentina que sea potencia, en el fondo quiere una Argentina de pobres”, lamentó.

Y agregó: “Nosotros queremos una Argentina potencia, con prosperidad; solo un país grande y rico puede generar prosperidad”.

“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido; lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas”, planteó Milei.

En cambio, dijo que su gobierno está “atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza”.

Durante gran parte de su mensaje, Milei defendió sus casi dos años de gestión y señaló que “en 2023, los argentinos dijeron basta. Cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”, remarcó.

“Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”, insistió.

Y sobre el final de su discurso, pidió a los ciudadanos que “los elijan y sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia de que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad”.