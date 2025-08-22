Maira Frías, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, participó junto a su compañero de fórmula, Julián Moreira, de la foto oficial del partido, encabezada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia y presidenta del espacio, Karina Milei, durante la presentación de los candidatos de todo el país.

El evento, realizado en la ciudad de Buenos Aires, reunió a los principales dirigentes y candidatos de LLA de las distintas provincias de cara a las elecciones legislativas de octubre, como José Luis Espert, Patricia Bullrich y Luis Petri.

Frías, abogada y jefa de la ANSES de Comodoro Rivadavia, encabezará la lista de LLA que buscará una de las dos bancas que pone en juego Chubut en la Cámara de Diputados. El segundo lugar será ocupado por Moreira, médico de Trelew.

Como parte de la lista oficial, se conforma con los candidatos suplentes Silvina Florentino, oriunda de Puerto Madryn, en el primer lugar, y Leandro Ruata, también de Puerto Madryn, como segundo candidato suplente.

“Estamos aquí para defender la libertad, representar a quienes eligieron un cambio profundo y garantizar que ese cambio se consolide desde el Congreso”, expresó Maira Frías tras el acto, en el que reafirmó su compromiso con los principios que sostiene el oficialismo.

El espacio es encabezado a nivel local por el diputado César Treffinger, quien libró una dura batalla interna con el dirigente Ricardo Bustos, quien se había lanzado como precandidato y fue detenido durante un acto partidario, luego de una denuncia hecha por el legislador nacional.

Desde La Libertad Avanza remarcan que las elecciones de octubre no solo serán clave para diagramar una nueva representación parlamentaria para el oficialismo, sino también para consolidar al espacio a nivel provincial de cara a 2027.