Tras el sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en Chubut, con una diferencia cercana a los 2.000 votos con el frente Unidos Podemos, se desató un apasionado festejo en el búnker libertario montado en Comodoro Rivadavia.

La diputada electa Maira Frías (38) brindó una breve declaración al subir al escenario, donde se mostró con el diputado nacional César Treffinger, quien se encargó del discurso central frente a los militantes.

"Esto se resume en un gracias totales. Quiero reconocer públicamente a Dios por este gran resultado. Hay una palabra que me define y dice: ‘Esfuérzate y sé muy valiente que yo voy a estar con vos'. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno de los chubutenses de que ese esfuerzo valga la pena y nos consagró primeros", afirmó la titular de la oficina de ANSES en Comodoro, nacida en Chaco y radicada en la provincia hace una década. De profesión abogada, es madre y cristiana evangélica. En sus redes suele compartir mensajes de fe y esperanza.

Quién es Maira Frías, la libertaria que apostó a nacionalizar la campaña y dio la sorpresa en Chubut

Luego, en diálogo con los medios, analizó la importancia de la elección: “Dejé de ser candidata para hoy darle a la ciudadanía chubutense este cargo, que más que un cargo, nosotros decíamos, no es un cargo si el destino de nuestro país. Se elegía entre dejar el pasado atrás y extendernos al futuro próspero, que es lo que nosotros pregonamos”, afirmó.

Al igual que durante la campaña, Frías hizo más referencia al escenario nacional que provincial. “Trabajábamos por esto mucho, para que realmente toda la ciudadanía argentina pueda comprender que lo que se comenzó en el 2023 tenía que sostenerse para poder llevar adelante todas las reformas que aún quedan pendientes. El esfuerzo valió la pena y estos dos años que se ha trabajado se van a compensar también en lo que se va a construir para el 2027”, sostuvo.

Maira Frías participó del cierre nacional de LLA: “O terminamos lo que empezamos o tiramos todo este esfuerzo a la basura"

También se diferenció de Unidos Podemos y Despierta Chubut. “Nosotros no vamos con violencia y, la verdad, a veces los partidos del Estado generan eso. Siempre la defensa es actuar con violencia, con palabras de ofensa. Pero bueno, nosotros trabajamos el esfuerzo reconociendo el esfuerzo de cada uno y sí, obviamente, hay muchas cosas por mejorar que lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Treffinger: “Es la primera vez que en Chubut gana la gente”

El diputado Treffinger fue el encargado de tomar la palabra en el inicio de los festejos. “Quiero felicitar a cada uno de los chubutenses en cada rincón de esta provincia que confiaron su voto una vez más a La Libertad Avanza, en una elección histórica que define en gran medida qué tipo de país queremos”, señaló el referente provincial del partido que lidera Javier Milei.

El tenso cruce entre Luque y Maira Frías que recalentó las redes sociales en Chubut

“Es la primera vez que en Chubut gana la gente. Porque esta candidata que obtuvo el primer lugar gracias a los chubutenses no tuvo un solo cartel en ningún lugar de la provincia”, agregó el diputado, quien además pidió tener “mesura” y no tener aire de “revanchismo” ante la victoria de LLA a nivel nacional.