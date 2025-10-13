“Gracias a los vecinos de Esquel y Trevelin por recibirme con tanta amabilidad y por expresarme su apoyo de cara a estas elecciones”, expresó Frías a través de sus redes sociales, luego de mantener encuentros con ciudadanos, comerciantes y referentes locales.

Durante la recorrida, Maira Frías hizo hincapié en el camino de transformación profunda que se lleva adelante en la Argentina desde la asunción de Milei: “Desde el comienzo, Javier Milei nos advirtió que no sería fácil, pero también nos señaló el camino necesario para salir del pozo en el que nos dejaron décadas de populismo. Sabíamos que la casta iba a resistir, pero también sabemos que estamos del lado correcto de la historia”, afirmó.

Eventos, ferias y trekking impulsan las reservas en Puerto Madryn y Esquel

Uno de los momentos destacados de la visita fue su paso por el emblemático Campo de Tulipanes de Trevelin, uno de los atractivos turísticos más reconocidos de la Argentina. Frías compartió en sus redes sociales imágenes del lugar y agradeció:

“Muchas gracias a Juan por recibirnos con tanta amabilidad. El turismo, la libertad y el trabajo son el motor del futuro que queremos para Chubut. Desde que el presidente Milei llegó al gobierno, estamos poniendo en marcha ese país posible. No importa cuántas piedras nos pongan en el camino: Argentina será próspera", finalizó.

Con la mirada puesta en la recta final hacia los comicios, la candidata de LLA fue contundente: “Este 26 de octubre es a todo o nada. Es ahora o nunca. No hay medias tintas: es la verdad contra la mentira, seguir adelante o volver al pasado. Pararse en el medio de estos dos modelos es ser funcional a la mentira. No tiremos todo este esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.”

Desarticularon un punto de venta de drogas en Chubut y secuestraron marihuana

Maira Frías continúa con su agenda en el interior de la provincia y reafirma su compromiso de representar en el Congreso Nacional a quienes eligen el cambio real que lleva adelante el presidente Javier Milei.