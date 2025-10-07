Frías participó del evento junto al diputado nacional y presidente del partido en Chubut, César Treffinger, y un importante grupo de jóvenes LLA Chubut, que viajaron especialmente para formar parte del multitudinario evento.

Tras el cierre de la actividad, la candidata publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las Fuerzas que vienen del Cielo… Vamos a dar estar batalla, cueste lo que cueste, porque está el futuro de la Argentina en juego.”

Maira Frías recorrió Sarmiento junto a candidatos locales de La Libertad Avanza

Maira Frías forma parte de la Lista 96 de La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Su candidatura tiene como objetivo seguir consolidando el crecimiento del movimiento LLA en la provincia de Chubut y llevar al Congreso Nacional más voces comprometidas con el verdadero cambio que la Argentina necesita.