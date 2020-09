CARACAS - El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en las últimas horas que el 6 de diciembre próximo se realizarán las elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional “con pandemia o sin pandemia” de coronavirus.

“Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones, nadie en el mundo, así o más claro; en Venezuela estamos obligados por la Constitución, llueva, truene o relampaguee, a hacer elecciones el 6 de diciembre”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado subrayó en este sentido que “más de 14.400 candidatos se inscribieron a la campaña electoral con todas las protecciones de bioseguridad” y remarcó que “con pandemia o sin pandemia habrá elecciones en Venezuela”.

“Ya hemos visto elecciones en medio de una pandemia terrible en Polonia, Serbia; en Rusia hicieron un referendo y votaron millones de rusos; en Bielorrusia, Corea del Sur, Surinam, Trinidad y Tobago, República Dominicana y esta semana en Jamaica”, refirió.

Para esa fecha están convocados los comicios para que los venezolanos renueven, según plantea la Constitución nacional, la composición completa de la Asamblea Nacional.

La mayoría de la oposición anunció que no participará de esas elecciones por entender que no hay garantías de imparcialidad, pero uno de sus principales líderes, el ex candidato presidencial Henrique Capriles, se manifestó en los últimos días a favor de concurrir, lo que abrió un intenso debate en el seno del antichavismo.

LA ASAMBLEA NACIONAL, ¿ES LO MISMO QUE LA CONSTITUYENTE?

No. La Asamblea Nacional es el aparato legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Con sus contrapuntos históricos, emerge de la reforma Constitucional que impulsa Chávez en el año 1999.

La Asamblea Nacional Constituyente por su parte es el síntoma del deterioro institucional que el chavismo transita desde la figura del Presidente Nicolás Maduro.

Y en este punto surge como innegable la derrota del chavismo en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, donde a partir de no lograr los resultados esperados se termina convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual termina instalando un órgano legislativo paralelo a la Asamblea Nacional.

De ahí en más, la presencia y alcance real de la oposición quedó desestimada, al tanto que la presencia de veedores en los comicios (como el Centro Carter o la ONU) también siguió esa lógica.

CORONAVIRUS EN VENEZUELA

Desde el comienzo de la pandemia, Venezuela acumula un total de 53.289 casos confirmados de coronavirus (1.124 en las últimas 24 horas) y 428 muertes por la enfermedad (ocho nuevos), según informó en la jornada de ayer la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

No obstante, la Asamblea Nacional denunció en varias oportunidades un “subregistro” de al menos 60% tanto en la cantidad de infecciones como de fallecimientos.