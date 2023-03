A menos de una semana de haber criticado fuertemente al Gobierno de la Provincia durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde afirmó que “se cagan en Trelew porque no votamos la megaminería” y además de indicar que “no me voy a callar más”, el intendente Adrián Maderna sorprendió este martes al declarar que “quiero tener un acercamiento” con las autoridades provinciales, indicando además que “seguramente lo voy a tener”.

También volvió a decir una vez más que “voy a ser candidato” a gobernador. “Vamos a competir” dijo en una entrevista a Radio Chubut, a pocos días que aparecieron en distintos lugares paredones pintados y publicaciones en redes sociales postulándolo a la gobernación por el Frente Patria Grande que lleva al líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois como postulante a Presidente de la Nación.

Sobre la deteriorada relación con el gobierno provincial que ya lleva más de un año, Maderna pareció hacer un mea culpa al afirmar que “yo no le hecho toda la culpa al Gobierno Provincial” y en relación a la frase “no me callo más” que pronunció el miércoles pasado en su discurso ante los concejales, explicó: “que yo tenga que llamar y que me digan que no quiere el Gobernador, un ministro, son esas cuestiones que digo basta. El ministro de economía, fue uno de los que me dijo que no podía”, graficó en relación a la falta de diálogo.

Lo cierto es que por estas horas el intendente está muy preocupado por la situación del transporte público en la ciudad de Trelew que es crítica, por eso desde su entorno esperan “gestos” desde provincia y de Nación hasta se avance con el proceso de un nuevo llamado a licitación.

Además, y en relación a las acusaciones que el precandidato de la UCR, Federico Massoni, hizo respecto a que desde la Municipalidad se colaboró con su rival en la interna, Gerardo Merino, el intendente Maderna afirmó: “lo viví con mucha tranquilidad, después sí me llamó mucho la atención, porque era una falta de respeto para los militantes que participan en varias contiendas electorales”. Y agregó que “con respecto a la interna del Frente de Todos, yo destaco el trabajo que realizó Juan Carlos Jara”.

También opinó que “hay que saber perder, hay que saber ganar, en este caso no hay que anticiparse a decir cosas que después tenés que comprobar día a día”.

Y por último y con la mirada en las elecciones municipales generales del próximo 16 de abril, volvió a ratificar su apoyo a la candidatura de intendente de la diputada provincial Leila Lloyd Jones: “Yo la acompaño, tiene su propia personalidad, su autonomía, una mirada diferente de las cosas”, declaró. Y concluyó afirmando que “estamos convencidos de que puede ser la primera mujer Intendenta”.