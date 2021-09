Ante la crisis generada dentro del gabinete municipal de Trelew, que derivó en la presentación de la renuncia de Federico Ruffa este jueves por la mañana como secretario de Gobierno en medio de una denuncia de Héctor Castillo, secretario de Desarrollo Social, por presunto “amedrentamiento” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el intendente Adrián Maderna brindó una conferencia de prensa en el que confirmó cambios y desmintió allanamientos.

Maderna confirmó que se reunió temprano con Ruffa y que le aceptó la renuncia, mientras que evalúa la situación de Héctor Castillo, quien está de licencia. Dijo que la salida fue “producto de diferencias que pueden existir en un gabinete, situación que puede pasar en cualquier gabinete municipal o provincial, y que se tienen que saldar”.

“Lo que tenemos como objetivo principal es avanzar en políticas públicas para Trelew, todos los funcionarios están de paso. Soy un agradecido de todas las personas que trabajan conmigo, y seguramente en las próximas horas estaremos anunciado su reemplazo, que va a ser una mujer”, dijo en alusión al cargo que dejó vacante Ruffa.

Por otro lado, aclaró que “Héctor Castillo está con licencia desde ayer, vamos a evaluar la situación en Desarrollo Social, sin lugar a dudas, tengo que tener una charla personal con él, que también es miembro del Consejo Deliberante”. Agregó que “hay que evaluar” una posible salida del equipo, al tiempo que destacó que “ha realizado un trabajo social importante en medio de este difícil contexto social de la pandemia”.

De todos modos, dijo el intendente que “la municipalidad sigue funcionando normalmente, la conducimos en forma ordenada, más allá de las diferencias que se dan entre actores, que a veces salen públicamente y otras no”

Agregó Maderna que “ningún funcionario va a estar eternamente en ningún lugar, los cambios los vamos a ir llevando adelante. A veces hay circunstancias que ameritan que se den los cambios, y en este caso Ruffa ha dado un paso al costado”, y dejó entrever que no le agradó el cariz público del asunto, ya que “cada uno es responsable de sus actos y las consideraciones que hace públicas, mi manera de conducir es ordenada, y no estoy metido en el mundo de las redes”.

Manifestó que “hay que tener en cuenta que llevábamos 6 años de gestión, hay procesos de desgaste y recambios pero lo importante es tener personas con vocación. Quiero agradecer a quienes estuvieron, están y a los que van a venir”. Indicó Maderna que “en ningún gabinete hay indispensables porque lo importantes es tener una construcción colectiva”, y en este marco, anticipó que quien reemplazará a Ruffa será una mujer, aunque no brindó mayores precisiones porque “sinceramente tengo que ser coherente conmigo mismo, tener una charla seria y poder encarar una secretaria que no es menor”.

Se le consultó al intendente si lo afectó este cruce de funcionarios: “En lo personal cuando uno tiene relación con ambas personas, uno es un ser humano, pero yo estoy para conducir no para tener apreciaciones personales. no critico a ninguno, quiero ser cauto, sentido común y mirar para adelante”.

Por otro lado, dijo que “quiero aclarar que mi relación con José Glinski y con la PSA es excelente, no voy a hacer consideraciones, porque trabajamos en conjunto” y sin mayores detalles, puntualizó que “vamos a seguir trabajando en conjunto. No hay nada que marque que no sigamos trabajando de la misma manera”

Más allá de lo dicho por Castillo, quien habló de una intimidación por un presunto operativo de miembros de esta fuerza federal, dijo que “las cuestiones que se hayan dado en diferentes situaciones, se dirimen entre los actores intervinientes” pero afirmó “nunca existió ningún allanamiento, somos ordenados”.

DELICADO

Por su parte, el secretario Coordinador, Norberto Yauhar, dijo que la crisis entre estos dos funcionarios “sucedió, el intendente actuó rápidamente, resolvió la situación, y nos queda poner en marcha el gabinete nuevamente con los reemplazantes naturales”.

Sostuvo que “los que tienen que aclarar esto son los actores que participaron, lo lamentable es que no se resolvieron donde debieron haberse resuelto y fueron tapa de medios”,

Dejó en claro que lo ocurrido “no es una situación normal, es un hecho delicado, pero ya se está resolviendo”, y sobre la denuncia contra efectivos de la PSA, dijo “no ha habido ninguna situación, no nos consta, más allá del hecho puntual que señaló uno de los secretarios”. Incluso recordó Yauhar que “le habíamos pedido mayor presencia a la PSA, ante hechos que se vienen dando en la ciudad”.