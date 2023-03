"Quienes hablan que no hay obras en Trelew, que vayan atrás del barrio Etchepare... Se cagan en Trelew porque no votamos la megaminería" disparó el intendente de Trelew, Adrián Maderna sin dar ningún nombre en particular, en un discurso que improvisó a lo largo de poco más de media hora ya que no leyó el texto que se distribuyó a los concejales y asistentes al acto.

“No me voy a callar más, estoy cansado de poner paños fríos”, afirmó además ante un contexto político por demás especial ante el adelantamiento de las elecciones municipales en la ciudad y la realización este domingo 5 de marzo de las internas dentro de las alianzas que conformaron las principales fuerzas políticas, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio.

Las palabras de Maderna fueron seguidas en el recinto del Concejo Deliberante por concejales de los distintos sectores políticos y también por algunos candidatos a sucederlo en el sillón de intendente. Entre los presentes estuvieron la diputada provincial Leila Lloyd Jones y candidata a intendente por el Partido “Somos Trelew”, que cuenta con el respaldo de Maderna, y también Federico Massoni, precandidato de la UCR que ha hecho durísimas críticas a la gestión de Maderna.

Por eso no sorprendió que algunas expresiones del intendente durante su discurso estuvieran dirigidas al exministro de Seguridad de la Provincia, como cuando por ejemplo disparó: “para los salvadores, la competencia la tiene Provincia”, dijo en relación a cuestiones de seguridad para ponderar que “gracias a Alberto Fernández hoy compramos 20 cámaras para Policía y para Vialidad. No somos mezquinos".

También dedicó gran parte de su discurso a defender sus gestiones en la Municipalidad, muchas veces calificadas de asistencialistas y fue muy duro, aunque sin nombrarlo con el ministro Leandro Cavaco.

“¿Porqué no podemos avanzar en el Parque Industrial?” preguntó en un momento para agregar que en Provincia “el ministro no es idóneo”.

Dijo en otro orden que su gestión siempre se centró en dar “dignidad” a los vecinos y defendió en ese sentido la multimillonaria inversión que se realizará en uno de los barrios más postergados de la ciudad como es el sector de Moreira. Sobre ese dinero dijo que prefirió bajarlo para dotar de servicios a esos vecinos, indicando que por el contrario “podríamos haberlo usado para traer grandes espectáculos. Me hubiese gustado traer a Abel Pintos”, ejemplificó.

Y en relación a la situación de los servicios públicos de la ciudad, anunció que "ya están los pliegos para la recolección de residuos” y pidió públicamente “a (Sergio) Massa, (Oscar) Antonena o (Mariano) Arcioni, que nos ayuden con el transporte", indicando que Trelew atraviesa “una situación muy dura”. Y aclaró: “yo no voy a cargar más aumentos en el boleto para los vecinos".

Además, y volviendo al plano político expresó que “de la política no nos vamos a ir nunca, vamos a seguir luchándola” y anticipó que “el peronismo va a seguir gobernando la ciudad de Trelew”.

Dijo también “qué culpa tenemos nosotros si la gente nos eligió dos veces” y sobre su futuro personal indicó que “esté donde esté me van a encontrar militando junto a mi equipo”.