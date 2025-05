En plena campaña porteña rumbo a las elecciones del 18 de mayo, Mauricio Macri volvió a cargar contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al responsabilizarla por la falta de alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, criticó al gobierno nacional por no haber avanzado en el índice internacional de percepción de la corrupción.

“Es por una decisión de Karina. No hay otra explicación”, afirmó el expresidente en una entrevista para El Observador, en la que estuvo acompañado por su candidata para la Ciudad, Silvia Lospennato.

“Tuvimos una generosidad inédita en 2023 fiscalizando y apoyando al gobierno cuando estaba al borde de la hiperinflación. ¿Cómo no íbamos a tener la generosidad de ir juntos?”, agregó.

Macri aseguró que desde el inicio del actual proceso electoral, Pro tuvo voluntad de acordar en los distintos distritos.

Sin embargo, sostuvo que LLA eligió dar la pelea en la Ciudad “donde no hacía falta” y llamó a reflexionar sobre la importancia de “cuidar lo que se tiene”.

Durante la entrevista, el exmandatario también cuestionó al gobierno de Javier Milei por no haber logrado avances en el ranking de percepción de la corrupción.

“Con Alberto Fernández caímos, y ahora gobiernan hace un año y no subieron ni un lugar. Empiecen a barrer por casa”, lanzó.

Macri recordó que durante su presidencia, la Argentina había mejorado su puntuación en ese indicador: de 32 sobre 100 en 2015 a 45 al final de su mandato.

Con el gobierno del Frente de Todos, ese número cayó a 37 y, según subrayó, no registró variaciones desde la asunción del actual gobierno libertario.

Sobre la posibilidad de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, Macri se mostró abierto a una competencia en primarias entre los candidatos de ambos espacios, aunque advirtió que debe construirse una alianza con una propuesta de largo plazo.

“Es la única forma de salir de la catástrofe que es Axel Kicillof”, opinó.

También se refirió al pase de dirigentes de Pro al oficialismo, como el intendente Diego Valenzuela, y cuestionó los dichos de Sebastián Pareja, operador libertario y cercano a Karina Milei, quien aseguró que “ni siquiera había que comprarlos”, en referencia a los dirigentes de Pro que se sumaron al gobierno.

“Lo que dijo Pareja desdibujó a los que están trabajando en el Gobierno, como Caputo, Bullrich o Petri”, señaló.

Sobre su relación actual con el presidente Milei, Macri aclaró que no hablan desde fines de agosto. “No quiero disputar poder ni ser candidato. Le dije en Olivos: yo no vengo para no decirte la verdad. Lo primero son las instituciones y la macroeconomía. La baja de la inflación es apenas la base”, concluyó.